Así se vio la Luna de Esturión 2025 en México; usuarios comparten las mejores imágenes en X

El cielo mexicano se iluminó durante la madrugada de este 9 de agosto con la esperada Luna de Esturión.
Luna de Esturión es el nombre que recibe la luna llena del mes de agosto y coincide con una superluna, es decir, cuando el satélite natural de la Tierra alcanza su fase llena cerca del perigeo —su punto más cercano a nuestro planeta— lo que la hace lucir hasta un 7 % más grande y un 15 % más brillante de lo habitual.
El plenilunio que alcanzó su punto máximo de iluminación durante la madrugada de este 9 de agosto, seguirá siendo visible la noche de hoy y hasta mañana, 10 de agosto, dándote la oportunidad de salir y echarle un vistazo al cielo.
Esta octava luna llena del año dio un espectáculo visual digno de retratarse en México y se pudo apreciar con claridad y sin necesidad de binoculares, telescopios o equipo especial. Usuarios ya han bombardeado las redes sociales con sus mejores fotos del fenómeno astronómico.
Usuarios comparten las mejores imágenes de la Luna de Esturión 2025
Si te perdiste la Luna de Esturión de este año, no te preocupes, miles de usuarios y fanáticos de la astronomía ya compartieron sus mejores imágenes de esta superluna.
Algunos usuarios retrataron la trayectoria que hizo el satélite natural.
Otros publicaron sus fotos de la luna desde días antes, ya que a pesar de haber entrado en su máximo esplendor este 9 de agosto, la Luna de Esturión comenzó a ser visible desde unos días antes.
En la Ciudad de México las condiciones climatológicas permitieron que la superluna fuera la protagonista del cielo nocturno durante la noche.
Este espectáculo deslumbró a los capitalinos.
Los amantes de la astronomía se sorprendieron al ver la presencia de la Luna de Esturión durante el amanecer.
Este fenómeno fue común en las costas del país, viéndose espectacular desde las playas, como las de Huatulco.
Con información de Andrea Olvera.
