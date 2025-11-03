Asesinato de Carlos Manzo: crean rap para pedir justicia por ataque a alcalde de Uruapan

La noche del sábado 1 de noviembre, el Gabinete de Seguridad informó sobre el fallecimiento del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, tras un atentado en su contra. El ataque se llevó a cabo durante la inauguración del Festival de las Velas, en el marco de los festejos por el Día de Muertos en la explanada principal de la ciudad.

El funcionario asumió la presidencia municipal en 2024, encabezando el movimiento independiente “Los del Sombrero”, desde entonces, Manzo había alertado a las autoridades sobre amenazas recibidas por parte de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), solicitando el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

La situación dejó un trago amargo en el sentir de la población, quien indignada llena las plataformas digitales con sus opiniones. Uno de ellos, es el creador de contenido Bitrio Smoke, quien publicó un video en su cuenta principal de TikTok, en el que a través de una lírica rítmica e ideas contundentes, expresa la frustración y el descontento de la sociedad mexicana.

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue atacado en público el pasado 1 de noviembre. Foto: Facebook

¿De qué trata la canción?

El video, que ya superó las 16 mil visualizaciones en la plataforma, retoma el ataque armado en contra del funcionario y la falta de protección que anteriormente había denunciado en redes sociales, velando por el bienestar de la población michoacana.

Asimismo, reprueba el uso de la fuerza policiaca impuesta sobre los manifestantes en el Palacio de Gobierno de Morelia y la indiferencia ante la violencia sembrada por el crimen organizado. Mediante rimas, el tema hace el llamado a la población de unirse y despertar frente a la injusticia. “Si el pueblo no tiene justicia, el gobierno no tendrá paz”, se menciona, dejando claro el hartazgo de la sociedad.

Además, la canción cuestiona el interés del diputado federal por Morena Arturo Ávila, quien tras el pronunciamiento de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, calificó su mensaje como “politiquería”. El tema también condena la falta de medidas serias ante las denuncias ciudadanas y la ausencia de acciones para mejorar la situación actual del país.

¿Quién es Bitrio Smoke, el artista detrás de la canción?

Originario de Querétaro, Bitrio Smoke es un rapero que ha ganado popularidad en redes por utilizar el rap para realizar críticas políticas y sociales. En exclusiva con EL UNIVERSAL, el creador de contenido reveló que su objetivo al compartir estos mensajes en la plataforma es expresarse y dar a conocer las opiniones que la gente le hace llegar, convirtiéndose en un portavoz de las injusticias y el acontecer diario.

Asimismo, explicó que lo que más le inspira para construir estas narrativas a través de su talento y pasión por la música es el apoyo que le brinda la gente. “Cada día recibo mensajes y me gusta conocer diversas opiniones, mientras los políticos usan narrativas creadas a su favor, yo parto de la realidad de miles de mexicanos", añadió.

Comprometido con su papel como emisario de un mensaje revolucionario, Smoke detalló que comenzó a construir este proyecto porque “estaba molesto y quería expresarse”. Y cuando finalmente lo hizo, miles de personas con el mismo sentimiento "comenzaron a ayudarlo para poder tener una voz más fuerte", volviéndose una opción más para transmitir información sobre la política mexicana.

