Asesinato de Carlos Manzo: Simón Levy propone a Salinas Pliego crear fideicomiso para apoyar a familia del alcalde

Tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, el exsubsecretario y empresario Simón Levy hizo un llamado público a Ricardo Salinas Pliego para establecer un fideicomiso de apoyo familiar.

La propuesta se inserta en medio de una agenda de seguridad municipal tensa y una imagen pública de Levy marcada por controversias.

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Foto: Tomadas de @CarlosAlbManzo

¿Qué propone y qué implicaciones tiene?

Levy publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje dirigido a Ricardo Salinas Pliego, en el que dice:

“Mi estimado @RicardoBSalinas, sé que eres un tipazo y estás en muchas causas a favor de la gente. Hagamos un fideicomiso para apoyar a la esposa y los hijos de Carlos Manzo.”

La idea es que Salinas Pliego, figura empresarial de alto perfil en México, lidere o participe en un fideicomiso que brinde apoyo financiero y moral a la familia del alcalde asesinado, ante la fatal consecuencia de ejercer un cargo público en zonas de riesgo.

¿Ha respondido Ricardo Salinas Pliego a la propuesta?

Hasta el momento, Ricardo Salinas Pliego no ha emitido una respuesta pública al mensaje de Simón Levy. No obstante, el empresario ha compartido opiniones sobre la violencia en Michoacán y el caso de Carlos Manzo, expresando preocupación por la inseguridad que afecta a líderes locales y a la población en general.

La petición de Levy ha sido respaldada por varios internautas, quienes consideran que un fideicomiso podría representar un gesto de solidaridad ante la tragedia.

Foto: Captura de pantalla en X

