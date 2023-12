¿Al carbón? Lady Tacos de Canasta preocupa a fans tras subir foto de una olla "quemada" a Facebook

Luego de que hace algunos años "Lady Tacos de Canasta" se hiciera viral en distintas plataformas como Facebook y “X”, antes Twitter, por su peculiar forma de vender tacos en las calles de Madero en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y de participar en una serie de Netflix llamada “Las crónicas del taco”, ahora su nombre ha vuelto a ser tendencia en redes.

Foto: Tomada de su cuenta de Facebook

A través de su cuenta de Facebook, donde cuenta con más de 800 seguidores, la influencer preocupó a sus fans, al subir una foto con una olla quemada donde escribió lo siguiente: “Ahora si me pase de estupid*. Deje la olla toda la noche en la estufa. Bendito Dios no pasó nada solo se hicieron carbón.”

Lady Tacos de Canasta. Foto: Captura de pantalla

Tras haber generado algunos signos de interrogación entres sus seguidores, y de haber recibido varios mensajes por parte de éstos, la influencer decidió subir un video explicando lo que había sucedido en su cocina.

“Iba a hacer unas papitas cambray, pero me fui a dormir y dejé la olla toda la noche. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero las papitas se hicieron carboncito. Ya me dijeron que haga una rutina de noche, porque pudo haber sido más peligroso", expresó en el clip.

Usuarios reaccionan a foto y video de olla quemada de Lady Tacos de Canasta

Como era de esperarse, el video que actualmente cuenta con 13 mil reproducciones, se ha vuelto viral en Facebook, donde varios usuarios han reaccionado con humor al descuido que tuvo "Lady Tacos de Canasta", pero hubo otros que le pidieron ser más cuidadosa, ya que no solo pone en riesgo su vida sino también la de sus vecinos.

“Corriste con suerte, afortunadamente no se apagó la lumbre y se fugó el gas”, Gracias a Dios no paso algo terrible, ahora a vender ese carbón a los Reyes Magos”, Ay, amiga tú no te duermes, tú te mueres”, Amiga, por muy cansada que estés, haga hábito revisar siempre la estufa, y que las puertas de tu casa estén bien cerradas”, “La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, gracias a Dios no pasó a mayores”, se lee en algunos de los comentarios.

akv