Gobierno de México confunde Boeing con Boing y desata memes sobre Mexicana de Aviación

Mexicana de Aviación hizo este 26 de diciembre su vuelo inaugural a Tulum, en Quintana Roo. El avión llegó después de casi 5 horas de haber salido del AIFA y tras ser desviado por malas condiciones climáticas a Mérida, Yucatán.

El Gobierno de México celebró con bombo y platillo el inicio de las operaciones de Mexicana de Aviación e incluso lanzaron videos, imágenes y una infografía que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

El motivo fue un error al colocar el nombre de la empresa estadounidense que diseña, fabrica y vende aviones: Boeing, misma que fue confundida con Boing, la empresa refresquera mexicana Cooperativa Pascual Boing.

Lee también Tras casi 5 horas, llega a Tulum el primer vuelo de Mexicana de Aviación en reinicio de operaciones

En la infografía titulada “Mexicana después de 13 años vuelve a los cielos”, se leía “Inicia con 5 aviones Boing 737 y Embraer ERJ145”, lo que llamó la atención de usuarios de redes sociales y expertos del sector aeronáutico.

Confusión de Boeing con Boing. / Foto: Tomada de redes sociales.

El nombre correcto de las aeronave es Boeing 737 y realizará vuelos a 14 destinos: Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

El Boeing 737 es el avión de pasajeros con mayor número de unidades vendidas en la historia de la aviación, y ha sido fabricado sin interrupción por parte de The Boeing Company desde 1967.

Usuarios de redes sociales reaccionan a confusión entre Boeing y Boing

La confusión en las cuentas institucionales del Gobierno de México dejó toda un gran número de burlas. “jajaja me eché un Boing 737 de guayaba”, “avión con 12% de pulpa de mango”, “se me hace que el refrigerio incluye Boing”.

Lee también Mexicana de Aviación: ¿Cuáles son los destinos de la aerolínea?

Yo sugiero que a los aviones Boing de Mexicana les pongan nombre. Uno puede llamarse avión “mango”, otro “guayaba”, otro “fresa”, y así. pic.twitter.com/yIx4bdkbXb — José Manuel Azpiroz (@jmazpiroz) December 27, 2023

*

El “Boing” de la 4t. Ya me duele el abdomen de tanta risa hoy. Jajajjajajajajaja @lopezobrador_ pic.twitter.com/tXg9add9kV — Jesús Martín Mendoza Arriola (@JesusMartinMx) December 27, 2023

*

La bronca es que los Boing no se pueden volver a cerrar y se derraman. pic.twitter.com/c05a1nwYTJ — 𝗠𝗔𝗧𝗨𝗦 (@DJMatus) December 27, 2023

*

La compañía de refrescos Boing debe estar muy orgullosa de que su primer avión comercial haya surcado los cielos mexicanos.#AMLOvers les dieron Boing con el dedo. pic.twitter.com/nEHJaWVtUR — Eddy Talks (@Eddy_Talks) December 27, 2023

*

Además, el usuario conocido en redes sociales como Datos Aeronáuticos (@CapLaloVargas) también reaccionó a la publicación: “Con esto termino mi participación de hoy, es BOEING la marca de aviones, no BOING la marca de jugos. Dejo ejemplos, Sé que es algo menor y no pasa nada, pero las cosas se tienen que hacer bien y ya, no hay pretextos”.

Con esto termino mi participación de hoy, es BOEING la marca de aviones, no BOING la marca de jugos.

Dejo ejemplos.

Se que es algo menor y no pasa nada, pero las cosas se tienen que hacer bien y ya, no hay pretextos pic.twitter.com/O1V0UmYAtI — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) December 27, 2023

Tras las críticas y burlas, la imagen fue corregida en todas las cuentas oficiales del Gobierno de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal