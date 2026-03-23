Adrián Marcelo respalda a aficionado que regañó a su hijo en juego de Chivas; "que vivan los padres autoritarios"

En los últimos días se ha difundido en redes sociales una grabación que muestra a un aficionado reprendiendo a su hijo enérgicamente en medio de un partido entre Rayados de Monterrey y Chivas de Guadalajara, en el Estadio BBVA.

¿Qué fue lo que pasó durante el juego?

El pasado sábado 21 de marzo se llevó a cabo el encuentro deportivo entre ambos equipos, correspondiente a la Jornada 12 del torneo de Clausura 2026, en el que Chivas obtuvo la victoria frente a Rayados, con un marcador final de 3 a 2.

Durante el juego, un incidente en las gradas llamó la atención de los asistentes en el recinto. A simple vista la escena mostraba a un aficionado agrediendo físicamente a su acompañante y posteriormente a un reportero que documentaba el suceso.

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Este hecho tuvo lugar segundos después de que el portero titular Raúl Rangel, atajara el penalti del equipo contrario, generando todo tipo de reacciones entre los fanáticos. En primera instancia, el video difundido en redes fue tomado como un acto de agresión.

No obstante, horas más tarde, el aficionado se pronunció en la plataforma de X, explicando su versión. El hombre relató que, decidió intervenir porque el menor habría lanzado una bebida hacia las gradas, burlándose de la afición local tras la victoria del equipo rojiblanco.

"No agredí a nadie a nadie... Es mi hijo. Mi hijo cometió un terrible error y lanzó una cerveza en la atajada del penal. Lo regañé efusivamente y tuve que calmar los ánimos de varios Rayados", explicó en X el padre del menor, identificado como el usuario @agmatias.

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¿Cuál fue el verdadero motivo por el que un aficionado agredió a su acompañante? FOTO: Capturas

¿Cómo reaccionó el comediante mexicano?

Aunado a ello, el creador de contenido regiomontano de 35 años, Adrián Marcelo, mostró su respaldo al padre a través de su cuenta oficial en la plataforma de X y compartió su posición frente a la disciplina. "Toda mi solidaridad con el papá del morro que aventó la cerveza", escribió.

Asimismo, explicó que los "correctivos físicos" son lo que más necesitan los jóvenes de hoy en día, para que piensen dos veces antes de actuar indebidamente. "Correctivos físicos es lo que más le hace falta a la juventud de ahora. Que tengan pavor de cag****", sentenció.

"Que vivan los padres autoritarios, pero justos. A la sociedad le urge que los adolescentes entiendan las consecuencias de cag****. Que vuelva la chancla y el cinto mojado", escribió. La publicación ya cuenta con más de 5 mil reacciones y 100 mil visualizaciones en la plataforma.

Adrián Marcelo respalda a padre que regañó a su hijo en juego de Chivas; "que vivan los padres autoritarios", dice. Foto: Captura de pantalla X

En un segundo post, el ex participante de La Casa de los Famosos señaló: "Incongruencia total que muchos de los que se indignan con la “violencia” ejercida por el papá para educar a su hijo, son los mismos que reaccionan golpeando a aficionados rivales cuando Rayados pierde".

Finalmente, el caso desató un intenso debate en redes sociales, sobre el uso de reprimendas físicas en la crianza, dividiendo la opinión pública entre los que secundaron al comediante y entre aquellos que reprobaron efusivamente el uso de la violencia como método de disciplina.

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