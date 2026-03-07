Actores de “Mini Espías” recrean icónicas escenas de la película; así lucen 25 años después

Los actores de la icónica saga para niños de los 2000s, "Mini Espías", se reunieron para celebrar los 25 años del estreno de la primera película, volviendo locos a miles de usuarios en redes que crecieron viendo al dúo combatir al mal en misiones especiales y ultrasecretas.

Daryl Sabara y Alexa PeñaVega dieron un guiño a la nostalgia, recreando algunas de las escenas de la película que protagonizaron en 2001, durante un evento en el que se incorporó el filme al Salón de la Fama de Texas, en conmemoración del 25° aniversario.

Daryl Sabara y Alexa PeñaVega recrearon algunas de las icónicas escenas de Mini Espías. Foto: Instagram @rodriguez

Daryl Sabara y Alexa PeñaVega recrean escena de "Mini Espías" por su 25° aniversario

A través de Instagram, el director de "Mini espías", Robert Rodríguez publicó un reel compartiendo una serie de fotos en las que Daryl Sabara y Alexa PeñaVega recrean algunas de las divertidas escenas en las que participaron durante el rodaje de la película, como sus personajes de Juni y Carmen Cortez, respectivamente.

En la publicación se ve a ambos actores posar frente a sus atuendos robóticos, y subir a algunas de las naves especiales que se usaron en las películas.

"La pasamos increíble con los Mini Espías: Daryl Sabara y Alexa Peña Vega, recreando momentos de la película durante la incorporación de la película al Salón de la Fama de Texas anoche. ¡Mini Espías celebra su 25 aniversario! Fue maravilloso tenerlos de vuelta en casa, en nuestra pantalla verde y en nuestros estudios de sonido, reviviendo la magia que aportaron a esas películas. ¡Fue una noche muy especial!", comentó el director en redes.

La reunión se dio gracias a la celebración del Salón de la Fama de Texas por los 25 años del estreno de la primera película. Foto: Instagram @rodriguez

Estas imágenes han abierto el baúl de los recuerdos para rememorar sobre un clásico de la infancia de miles de personas. Usuarios e internautas han inundado la sección de comentarios con mensajes emotivos y de cariño a las icónicas e innovadoras (en su época) películas:

" Toda nuestra infancia aquí mismo ".

". " ¡ESTA PELÍCULA MARKÓ MI INFANCIA, MUCHÍSIMAS GRACIAS! ".

". " ¿A dónde se fue el tiempo? ".

". "Queremos verlos de nuevo en las pantallas".

