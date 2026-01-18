Manchas de esmalte en tus muebles; así puedes eliminarlas con 3 métodos caseros

Más Información

Manchar un mueble con esmalte de uñas es un más común de lo que parece. Ya sea por falta de espacio, prisas o comodidad, muchas personas se pintan las uñas en lugares poco adecuados y, en cuestión de segundos, el contenido del frasco termina sobre una superficie delicada. La buena noticia es que no todo está perdido. Actuar con rapidez y utilizar los productos correctos puede marcar la diferencia entre una mancha permanente y una limpieza exitosa.

Especialistas en conservación de superficies domésticas coinciden en que el error más frecuente es recurrir a productos agresivos sin considerar el tipo de material afectado. De acuerdo con el Good Housekeeping Institute, el uso de quitaesmaltes con acetona puede provocar decoloración y daños irreversibles en madera, telas y piedras naturales.

¿Cómo retirar el esmalte según el tipo de superficie?

Para eliminar correctamente una mancha de pintauñas se recomienda contar con quitaesmalte sin acetona, discos de algodón, una bayeta de microfibra y agua jabonosa.

En mesas y muebles rígidos (madera, plástico o superficies barnizadas), el procedimiento es sencillo. Basta con humedecer ligeramente un algodón con quitaesmalte sin acetona y pasarlo suavemente sobre la mancha hasta que el esmalte se disuelva. Posteriormente, se debe limpiar el área con un paño húmedo para retirar cualquier residuo químico. Según Consumer Reports, este paso es clave para evitar marcas opacas en el acabado.

En el caso de suelos, el método es similar, siempre verificando que el producto utilizado no contenga acetona, especialmente si se trata de mármol o madera natural.

Para sofás y tapicería, la intervención debe ser inmediata. Expertos en limpieza textil recomiendan aplicar primero laca para el cabello sobre la mancha, frotar con un paño húmedo y después reforzar la limpieza con quitaesmalte sin acetona. Si la funda es desmontable, lo ideal es lavarla por completo tras el tratamiento inicial.

Alternativas suaves y consejos para evitar daños

Cuando se trata de superficies especialmente delicadas, existen opciones menos agresivas. El alcohol isopropílico es eficaz en superficies duras y se evapora rápidamente, mientras que una pasta de bicarbonato de sodio con agua puede ayudar a desprender el esmalte sin dañar el material. El vinagre blanco diluido también es una alternativa recomendada para madera, siempre aplicado con moderación.

De acuerdo con la National Association of Home Builders, antes de aplicar cualquier producto es fundamental probarlo en una zona poco visible. Además, no se debe frotar con fuerza excesiva ni dejar que el esmalte se seque por completo, ya que esto dificulta su eliminación.

Con estos cuidados, es posible devolver a los muebles su apariencia original y evitar daños innecesarios, demostrando que un pequeño accidente no tiene por qué convertirse en un problema mayor.

