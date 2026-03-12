2x1 en Ticketmaster; estas son las promociones especiales de este 12 de marzo

Más Información
La plataforma de Ticketmaster vuelve a activar una de sus promociones más esperadas por los amantes del entretenimiento. Este 12 de marzo, la compañía lanzó una nueva edición de su dinámica semanal 2x1, una oportunidad para adquirir dos boletos por el precio de uno en una amplia variedad de espectáculos.
La promoción busca facilitar el acceso a eventos culturales y musicales, permitiendo que más personas disfruten de conciertos, obras de teatro y espectáculos sin gastar de más. Esta oferta se ha convertido en una de las mejores opciones para organizar planes de fin de semana con pareja, amigos o familia.
Conciertos con promoción 2x1 este 12 de marzo
Dentro de la lista de conciertos con 2x1 en Ticketmaster, destacan artistas y agrupaciones que se presentarán en algunos de los recintos más importantes del país.
Entre los shows participantes se encuentran:
- Alex Syntek – Auditorio Nacional
- Dannah Garay – Lunario del Auditorio Nacional
- Kapsula – Teatro Royal Pedregal
- Diego Morán
- Jorge Muñiz – Lunario del Auditorio Nacional
- Vive Latino – Estadio GNP Seguros
- Gerald Clayton (Gerald Clayton Trio) – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Kadavar – Pabellón del Palacio de los Deportes
- Koala – Foro Corona Monterrey
- La Orquesta Loca – Al Chile Bar y Restaurante La Familia Grande
- Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Raúl Ornelas – La Maraka Centro de Espectáculos
- Los Horóscopos de Durango – Auditorio Nacional
- Duncan Dhu – Teatro Diana
- Dread Mar I – Auditorio Telmex
- Miguel Mateos – Auditorio Nacional
- Soda Infinito – Teatro Diana
- Gloria Trevi – Auditorio Nacional
- La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Lukas Urkijo – Teatro Metropólitan
- Santa Sabina – Foro Corona Monterrey
- NASA Histoires – Teatro Estudio Cavaret
- Trendline Utopía Tour – Foro Red Access
- Santi & Tuğçe – Teatro Estudio Cavaret
- DM Experience – The Depeche Mode Tribute Show – La Maraka Centro de Espectáculos
- Los Yaguaru – Auditorio Nacional
- Luis Alfonso Partida El Yaki – La Maraka Centro de Espectáculos
- Manuel Mijares – Auditorio Nacional
- Lucero – Auditorio Nacional
- La Caravana del Rock and Roll – Auditorio Nacional
- Pink Floyd (tributo) – Auditorio Nacional
- Julio Preciado – Auditorio Nacional
- Raphael – Auditorio Nacional
- La Sonora Dinamita – Teatro Diana
- MC Davo – Auditorio Banamex
- El Malilla – Auditorio Telmex
- Plastilina Mosh – Pepsi Center WTC
- Matisse – Auditorio Banamex
- Edith Márquez – Auditorio Nacional
- Paty Cantú – La Maraka Centro de Espectáculos
- Reyli Barba – Auditorio Nacional
- La Castañeda – La Maraka Centro de Espectáculos
- Los Tigres del Norte – Estadio GNP Seguros
- Kalimba – La Maraka Centro de Espectáculos
- Enrique Guzmán – La Maraka Centro de Espectáculos
- Espinoza Paz – Auditorio Nacional
- Elefante – Auditorio Nacional
Obras de teatro y musicales con boletos 2x1
La promoción de boletos 2x1 Ticketmaster no solo aplica para conciertos. También incluye una extensa cartelera de teatro y musicales, lo que amplía las opciones para quienes prefieren experiencias culturales.
Entre las producciones participantes destacan:
- Each Man Kills the Things He Loves… (Oscar Wilde in Memoriam) – Teatro Varsovia
- El Coyul – Teatro Sergio Magaña
- Helen Keller – Teatro Benito Juárez
- Los Monólogos de la Vagina – Nuevo Teatro Libanés
- Mentidrags – Teatro Aldama
- Nosotras no podemos nadar – Foro A Poco No
- Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac
- 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto
- Como quieras… ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas
- El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- LQSA, El Musical – Foro Lucerna
- Reina de Corazones – Foro Red Access
- Love et Glamour Rouge – Voltaire MX
- Perfume de Gardenia – Teatro San Rafael
- La obscenidad de la carne – Teatro Renacimiento
- El Sótano – Teatro Fernando Soler
- La Nota – Nuevo Teatro Libanés
- Las Leonas – Teatro México
- El Tenorio Cómico – Centro Cultural Teatro II
- La dama del Puerto – Teatro Varsovia
- Mentiras El Musical – Teatro Aldama
- Qué desastre de función – Teatro Jorge Negrete
- Piedras en sus bolsillos – Foro Lucerna
- Sor-presas – Teatro Hidalgo
- Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac
- Ni con ellas, ni sin ellas – Teatro Broadway
- Cruise – Teatro Milán
- Platanito Show – Foro Red Access
- Afterglow – Teatro Virginia Fábregas
- Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo
- El Cascanueces (Ballet) – Teatro Tepeyac
- Un Cuento de Navidad: El Señor Scrooge – Teatro Tepeyac
Eventos familiares y espectáculos especiales
El programa de promociones de Ticketmaster también contempla opciones para asistir con niñas y niños. Entre los eventos destacados se encuentran:
- 31 Minutos en el Escenario GNP Seguros
- La Sirenita en el Teatro Tepeyac
- Cenicienta en el Teatro Tepeyac
- Hansel y Gretel en el Teatro Tepeyac
En la categoría de eventos especiales también figuran presentaciones como la conferencia del investigador del fenómeno OVNI Jaime Maussan en el Auditorio Nacional.
¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo!ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
