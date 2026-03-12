2x1 en Ticketmaster; estas son las promociones especiales de este 12 de marzo

La plataforma de Ticketmaster vuelve a activar una de sus promociones más esperadas por los amantes del entretenimiento. Este 12 de marzo, la compañía lanzó una nueva edición de su dinámica semanal 2x1, una oportunidad para adquirir dos boletos por el precio de uno en una amplia variedad de espectáculos.

Esta oferta estará vigente únicamente este jueves. Foto: Ticketmaster.com

La promoción busca facilitar el acceso a eventos culturales y musicales, permitiendo que más personas disfruten de conciertos, obras de teatro y espectáculos sin gastar de más. Esta oferta se ha convertido en una de las mejores opciones para organizar planes de fin de semana con pareja, amigos o familia.

Conciertos con promoción 2x1 este 12 de marzo

Dentro de la lista de conciertos con 2x1 en Ticketmaster, destacan artistas y agrupaciones que se presentarán en algunos de los recintos más importantes del país.

Entre los shows participantes se encuentran:

Alex Syntek – Auditorio Nacional

Dannah Garay – Lunario del Auditorio Nacional

Kapsula – Teatro Royal Pedregal

Diego Morán

Jorge Muñiz – Lunario del Auditorio Nacional

Vive Latino – Estadio GNP Seguros

Gerald Clayton (Gerald Clayton Trio) – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Kadavar – Pabellón del Palacio de los Deportes

Koala – Foro Corona Monterrey

La Orquesta Loca – Al Chile Bar y Restaurante La Familia Grande

Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Raúl Ornelas – La Maraka Centro de Espectáculos

Los Horóscopos de Durango – Auditorio Nacional

Duncan Dhu – Teatro Diana

Dread Mar I – Auditorio Telmex

Miguel Mateos – Auditorio Nacional

Soda Infinito – Teatro Diana

Gloria Trevi – Auditorio Nacional

La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Lukas Urkijo – Teatro Metropólitan

Santa Sabina – Foro Corona Monterrey

NASA Histoires – Teatro Estudio Cavaret

Trendline Utopía Tour – Foro Red Access

Santi & Tuğçe – Teatro Estudio Cavaret

DM Experience – The Depeche Mode Tribute Show – La Maraka Centro de Espectáculos

Los Yaguaru – Auditorio Nacional

Luis Alfonso Partida El Yaki – La Maraka Centro de Espectáculos

Manuel Mijares – Auditorio Nacional

Lucero – Auditorio Nacional

La Caravana del Rock and Roll – Auditorio Nacional

Pink Floyd (tributo) – Auditorio Nacional

Julio Preciado – Auditorio Nacional

Raphael – Auditorio Nacional

La Sonora Dinamita – Teatro Diana

MC Davo – Auditorio Banamex

El Malilla – Auditorio Telmex

Plastilina Mosh – Pepsi Center WTC

Matisse – Auditorio Banamex

Edith Márquez – Auditorio Nacional

Paty Cantú – La Maraka Centro de Espectáculos

Reyli Barba – Auditorio Nacional

La Castañeda – La Maraka Centro de Espectáculos

Los Tigres del Norte – Estadio GNP Seguros

Kalimba – La Maraka Centro de Espectáculos

Enrique Guzmán – La Maraka Centro de Espectáculos

Espinoza Paz – Auditorio Nacional

Elefante – Auditorio Nacional

Obras de teatro y musicales con boletos 2x1

La promoción de boletos 2x1 Ticketmaster no solo aplica para conciertos. También incluye una extensa cartelera de teatro y musicales, lo que amplía las opciones para quienes prefieren experiencias culturales.

Entre las producciones participantes destacan:

Each Man Kills the Things He Loves… (Oscar Wilde in Memoriam) – Teatro Varsovia

El Coyul – Teatro Sergio Magaña

Helen Keller – Teatro Benito Juárez

Los Monólogos de la Vagina – Nuevo Teatro Libanés

Mentidrags – Teatro Aldama

Nosotras no podemos nadar – Foro A Poco No

Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac

12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto

Como quieras… ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas

El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón

LQSA, El Musical – Foro Lucerna

Reina de Corazones – Foro Red Access

Love et Glamour Rouge – Voltaire MX

Perfume de Gardenia – Teatro San Rafael

La obscenidad de la carne – Teatro Renacimiento

El Sótano – Teatro Fernando Soler

La Nota – Nuevo Teatro Libanés

Las Leonas – Teatro México

El Tenorio Cómico – Centro Cultural Teatro II

La dama del Puerto – Teatro Varsovia

Mentiras El Musical – Teatro Aldama

Qué desastre de función – Teatro Jorge Negrete

Piedras en sus bolsillos – Foro Lucerna

Sor-presas – Teatro Hidalgo

Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac

Ni con ellas, ni sin ellas – Teatro Broadway

Cruise – Teatro Milán

Platanito Show – Foro Red Access

Afterglow – Teatro Virginia Fábregas

Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo

El Cascanueces (Ballet) – Teatro Tepeyac

Un Cuento de Navidad: El Señor Scrooge – Teatro Tepeyac

Eventos familiares y espectáculos especiales

El programa de promociones de Ticketmaster también contempla opciones para asistir con niñas y niños. Entre los eventos destacados se encuentran:

31 Minutos en el Escenario GNP Seguros

La Sirenita en el Teatro Tepeyac

Cenicienta en el Teatro Tepeyac

Hansel y Gretel en el Teatro Tepeyac

En la categoría de eventos especiales también figuran presentaciones como la conferencia del investigador del fenómeno OVNI Jaime Maussan en el Auditorio Nacional.

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo!ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

