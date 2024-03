Con el paso de los años, Netflix ha recopilado un extenso y variado catálogo pasa satisfacer las preferencias y demandas de su comunidad. Al ser tan grande, en ocasiones encontrar los contenidos que te gustan puede ser más difícil de lo que parece.

Explorar el menú principal de la plataforma no es suficiente, pues no siempre muestra lo que deseamos ver. Mientras que buscar directamente una serie, película o documental puede no arrojar más opciones similares para ver después.

Foto: AP/Richard Drew

Lo anterior ha impulsado a Netflix a crear códigos especiales, los cuales agrupan una categoría distinta para que sea más fácil y rápido acceder a tus contenidos favoritos.

Y así como su catálogo, hay muchos códigos. Esta vez te decimos qué tipo de producciones le corresponden al 5685, 7424 y 67879.

¿Qué significan los códigos 5685, 7424 y 67879 de Netflix?

¿Te gusta el anime y todo lo relacionado con la Ola Coreana? Bueno, pues estos códigos agrupan contenidos que probablemente te interesen.

El primero, es decir, el 5685 corresponde a las películas coreanas. Aquí podrás encontrar clásicos como Estación Zombie: Tren a Busan hasta los últimos lanzamientos como Me llamo Loh Kiwan. Incluso están divididas en subcategorías como acción, suspenso, comedia, drama, entre otras.

Foto: Captura de pantalla

El código 67879 reúne contenido similar, pues es para las series coreanas también conocidas como Kdramas. Su catálogo es extenso e incluye tanto títulos famosos como estrenos. Puedes navegar para encontrar la que mejor se adapte a tus gustos.

Foto: Captura de pantalla

Por último, si eres fanático del anime, entonces debes tener presente el código 7424. En él se recopilan tanto series como películas de animación japonesa. Desde los exitosos largometrajes del Studio Ghibli como El Viaje de Chihiro hasta producciones famosas como One Piece y Naruto.

Foto: Captura de pantalla

Si quieres ser más específico en tu búsqueda, hay un par de códigos que agrupan distintos contenidos de anime. Estos son:

Películas y series de acción de anime: 2653

Series y películas de anime de comedia: 9302

Animes de drama: 452

Animes de fantasía: 11146

Animes de terror: 10695

Animes de ciencia ficción: 2729

Si solo quieres ver películas de anime: 3063

O, bien, solo series de anime: 6721

Foto: Captura de pantalla

¿Cómo buscar un contenido a través de un código en Netflix?

Utilizar los códigos para encontrar contenido en la plataforma de Netflix es muy sencillo. Hay dos formas, puedes hacerlo directamente en la barra de búsqueda o, bien, usar los siguientes links:

Para ver películas coreanas, da clic aquí.

Para ver anime, accede aquí.

Para las series coreanas, consulta aquí.

Foto: Captura de pantalla

Si quieres aplicar otros, lo único que debes hacer es sustituir la palabra código que viene al final del siguiente enlace por la clave numérica que le corresponde al contenido que deseas ver: https://www.netflix.com/mx/browse/genre/código

