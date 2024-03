Cada día, pasamos mucho tiempo con el celular, incluso antes de ir a dormir. Su presencia es tal que parece que solo estamos libres de él cuando descansamos. Sin embargo, ¿alguna vez has soñado con tu dispositivo móvil?

En realidad, no hacerlo es algo más común de lo que crees. Investigadores especializados en los sueños han detectado la falta de presencia de los teléfonos en ellos.

En Tech Bit te compartimos algunas teorías que intentan explicar por qué sucede.

¿Por qué no soñamos con celulares?

Kelly Bulkeley, psicólogo de la religión y autor de varios libros especializados en sueños, realizó un estudio para identificar el impacto de la tecnología en el contenido de los mismos.

El investigador es director de la base de datos Sleep and Dream Database, la cual utilizó para analizar más de 16,000 informes de sueños y que le permitió reconocer qué dispositivos tecnológicos aparecen de forma más recurrente en ellos.

La investigación publicada en Psychology Today mostró que los celulares aparecen en el 3.55% de los sueños de las mujeres y el 2.69% del de los hombres. Otros dispositivos como las computadoras tienen una cifra más baja, con 1.2% y 1.03% respectivamente.

El estudio reveló que, aunque la tecnología ha tenido un impacto en la vida del ser humano, en términos de su presencia en sueños, su relevancia se ha dado de forma diferenciada.

De forma general, la tecnología solo tiene una recurrencia entre el 9% (en hombres) y el 10% (en mujeres) en el total de registros de sueños analizados. Una cifra relativamente baja si se le compara con otros avances tecnológicos más antiguos como los medios de transporte, con el 24%.

Para el psicólogo Kelly Bulkeley, la falta de presencia de celulares y otros dispositivos como computadoras puede deberse a que no tienen el mismo impacto y el "tipo de intensidad sensorial" sobre el cuerpo humano que lo que produce, por ejemplo, un viaje en un automóvil.

Sin embargo, el investigador estima que eso podría cambiar con el desarrollo de la realidad virtual, ya que la misma podría causar estímulos “más potentes de las respuestas fisiológicas de las personas” y así obtener más presencia en el campo de los sueños.

Por su parte, Alice Robb, autora del libro Why We Dream: The Transformative Power of Our Nightly Journey, tiene otra hipótesis. La razón por la que las personas podrían no soñar frecuentemente con celulares podría ser por la Teoría de la simulación de amenazas.

La teoría se centra en la idea de que a través de los sueños simulamos amenazas reales para poder prepararnos y responder a ellas si llegan a ocurrir en la vigilia. De ahí que el celular, al no ser un objeto peligroso, no sea un elemento muy presente en ellos.

"La gente tiende a no soñar tanto con leer y escribir, que son avances más recientes en la historia de la humanidad, y más con cosas relacionadas con la supervivencia, como pelear, incluso si eso no tiene nada que ver con quién eres en la vida real", explica Robb en una entrevista con el medio neoyorquino The Cut.

