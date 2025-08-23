Cuando el almacenamiento de WhatsApp llega a su límite, puede resultar molesto porque la aplicación no funciona del todo bien. Y es que los archivos pesados ralentizan los celulares y ciertas aplicaciones.

Por eso, aquí te decimos cómo identificar y eliminar los contenidos que ocupan más espacio en tu teléfono y en tu cuenta.

WhatsApp. Foto: Unsplash

¿Por qué borra los archivos pesados de WhatsApp?

A pesar de que en el mercado hay celulares diseñados para tener un espacio de almacenamiento amplio -que ofrecen hasta un 1T (terabyte)-, con el paso del tiempo pueden resultar afectados por los "archivos inactivos".

Y no solo consumen memoria de las aplicaciones, sino también del mismo celular. En ese sentido, es necesario borrar las fotos, videos, documentos y audios que pueden pesar desde pocos megabytes hasta varios gigabytes.

¿Cómo saber que archivos ocupan más espacio en WhatsApp?

En primer lugar, debes saber que los stickers, las imágenes duplicadas y los GIFs pueden guardarse en la memoria caché de WhatsApp y en la memoria del celular cuando la configuración "Visibilidad de archivos multimedia" está activa.

Después le siguen los videos por su duración y resolución. De acuerdo con Lenovo un gigabyte (GB) es más grande que un megabyte (MB), ya que equivale a 1024 MB. Para que te des una idea, un video puede alcanzar un peso de hasta 5 MB.

De igual manera, los documentos ocupan bastante memoria, sobre todo los que son enviados en formato PDF porque mantienen una calidad más alta de su contenido.

Pero si quieres conocer, específicamente, el peso de cada archivo en WhatsApp basta con ingresar al apartado “Ajustes” y luego ve a la opción “Almacenamiento y datos”.

Aquí, en la parte superior de la pantalla, aparecerá una barra con colores (cada color representa un tipo de archivo) que te mostrará cuánto espacio de almacenamiento están consumiendo los videos, documentos, fotos, audios, etcétera.

Si tus archivos más pesados son importantes, puedes guardarlos en un correo u otro medio antes de eliminarlos de tu cuenta de WhatsApp. Foto: Pixabay

¿Cómo borrar los archivos pesados de WhatsApp?

Una vez que identificaste los archivos que más ocupan espacio, los pasos para eliminarlos de WhatsApp son los mismos en Android y ¡OS:

Ingresa a “Ajustes” y da clic en “Almacenamiento y datos”. Revisa los archivos que la aplicación te muestra como los más pesados. Mantén pulsado el archivo hasta que se marque con una palomita y toca el resto de elementos que deseas borrar. Al terminar la selección, da clic en “Eliminar”. También puedes elegir la opción “Eliminar todos los duplicados” para asegurarte de que no queden copias en otros chats.

Eliminarlos es fácil. WhatsApp te indica cuáles son los archivos que tienen un peso superior a 5MB y también puedes buscarlos en un chat particular utilizando el ícono de la lupa.

Por otro lado, esta aplicación sugiere crear una copia de seguridad (vinculada a Google Drive o iCloud) para respaldar los chats y archivos antes de que sean eliminados, de otra manera ya no se podrán recuperar.

Finalmente, recuerda desactivar la función “Visibilidad de archivos multimedia” desde el apartado "Configuración" para evitar que los archivos multimedia se guarden y ocupen espacio sin que lo sepas.

Tip extra: los archivos que elimines de WhatsApp también bórralos del caché del celular para optimizar el funcionamiento de ambos.

