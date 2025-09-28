Desafortunadamente hay celulares que están a punto de despedirse permanentemente de WhatsApp. A partir de octubre, esta aplicación de mensajería instantánea dejará de ser compatible con dispositivos obsoletos o desactualizados, ¿de cuáles se trata?

Cada cierto tiempo, WhatsApp deja de funcionar en móviles que ya no soportan las constantes actualizaciones de la aplicación de Meta. Si tu celular está incluido en este listado, tendrás que comunicarte con tus familiares y amigos por vías alternas como Messenger, Instagram, Telegram, entre otras.

Si está en tus posibilidades cambia tu celular por otro que sea compatible con WhatsApp. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los celulares que en octubre dejarán de ser compatibles con WhatsApp?

Los siguientes celulares lanzados hace casi 10 años, dejarán de tener acceso a WhatsApp a partir de 1 de octubre, ya que no poseen la capacidad de memoria, almacenamiento y procesador para ejecutar las funciones de la aplicación.

Dispositivos Android:

Samsung:

Galaxy S3 Galaxy

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

Motorola:

Moto G (primera generación)

Droid Razr HD

Huawei:

Ascend D2

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

HTC:

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

Dispositivos ¡OS:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá del iOS 12)

Por otra parte, según el Centro de ayuda de WhatsApp, los móviles que son compatibles con la aplicación deben contar con:

Android 5.0 o superior

iOS 12 o superior

KaiOS 2.5.0 o superior, incluyendo JioPhone y JioPhone 2

Evita quedarte sin WhatsApp a partir de octubre. Foto: Unsplash

¿Qué hacer si tu celular deja de ser compatible con WhatsApp?

Aunque no puedes evitar que estos celulares queden incompatibles con WhatsApp, sí puedes seguir las siguientes recomendaciones para que continúes usando esta app de mensajería en caso de que tu dispositivo ya no la admita a partir de octubre.

Cambia de celular: si está dentro de tus posibilidades, compra un dispositivo más actualizado que te permita utilizar WhatsApp por mucho más tiempo. No adquieras uno que fácilmente deje de ser compatible con la app.

por mucho más tiempo. No adquieras uno que fácilmente deje de ser compatible con la app. Respalda tus chats: crea y activa una copia de seguridad de tus conversaciones actuales para que, cuando inicies sesión de WhatsApp en otro dispositivo, puedas recuperar tus chats de manera intacta.

en otro dispositivo, puedas recuperar tus chats de manera intacta. WhatsApp Web: podrás usar esta alternativa hasta que la cuenta se cierre de tu navegador.

Toma tus precauciones para que no seas sorprendido por una posible inactividad en tu cuenta de Whatsapp, ya que es muy probable que en noviembre también haya celulares obsoletos que no puedan acceder a esta app de Meta.

