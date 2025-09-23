Realme ha lanzando una nueva generación de dispositivos. Se trata de los Realme 15 y 15 Pro, dos celulares con las capacidades suficientes para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios.

En Tech Bit tuvimos la oportunidad de probar ambos dispositivos por al menos tres semanas y podemos adelantar que ambos destacan por su diseño robusto, pantallas fluidas y una batería de larga duración que promete cubrir las necesidades más exigentes.

Realme 15 y 15 Pro: primeras impresiones. Imagen: Realme

Características principales del Realme 15 y 15 Pro

Los dos equipos incorporan pantallas AMOLED de 6.77 pulgadas para el Realme 15 y 6.8 pulgadas para el Realme 15 Pro con 144 Hz y un brillo máximo de 6500 nits, lo que los coloca entre los paneles más brillantes del segmento. En este caso, al probarlos en lugares con mucho sol, no tuvimos problema con ver el contenido de nuestra pantalla.

Además, como ambos cuentan casi con las mismas pulgadas, tampoco existe gran diferencia para ver el contenido multimedia entre un equipo y otro.

Por otro lado, no existe demasiada variación en su batería. Por una lado, el Realme 15 cuenta con una batería titán de 6500 mAh, aunque con una carga rápida de 45 W. Mientras que el Realme 15 Pro cuenta con una batería de 7000 mAh acompañada de carga rápida de 80W, por lo que este último cuenta con tiempos de carga más cortos.

Realme 15 y 15 Pro: primeras impresiones. Imagen: Realme

Aunque debemos decir que en ambos celulares, no hay una gran diferencia en la duración de batería, pues nos duraron casi todo un día realizando actividades básicas como chatear, compartir contenido en redes sociales y en actividades laborales.

Otro de los puntos fuertes de la nueva familia es su durabilidad. Realme aseguró que los modelos cuentan con certificaciones IP68 e IP69, así como estándares militares 1000 STD. 810H. Esto significa que los dispositivos están diseñados para soportar condiciones extremas, desde polvo y agua hasta cambios bruscos de temperatura.

Diferencias clave entre los dos modelos

Aunque ambos teléfonos comparten varias características, su principal diferencia es el diseño. Por un lado el Realme 15 tiene un diseño más sencillo, con materiales ligeros y dos colores en su presentación: Titanio y Rosa.

Por su parte, el Realme 15 Pro destaca mucho más en su diseño con pantallas curvas, más ligero y delgado que la versión básica de la serie. Además, está inspirado en la alta costura pues cuenta con un modelo verde terciopelo, el cual se puede sentir al tocarlo. También cuenta con un modelo en color plata.

Realme 15 y 15 Pro: primeras impresiones. Imagen: Realme

En cuanto a potencia, el Realme 15 Pro se posiciona como el modelo más ambicioso. Está equipado con el procesador Snapdragon 7 Gen 4 y presume de una triple cámara trasera encabezada por un sensor Sony IMX896 de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un sensor de profundidad, además de una cámara frontal de 50 MP.

Por su parte, el Realme 15 opta por el procesador Dimensity 7300+ y un sistema de cámaras más sencillo, aunque igualmente versátil: cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial, un gran angular de 8 MP y cámara frontal de 50 MP.

En ambos celulares, podemos decir que ofrecen imágenes con colores llamativos. Además, este modelo también integra la herramienta AI Edit Genie, que permite editar fotos mediante comandos de voz.

¿Para quién son los nuevos Realme 15?

De acuerdo con nuestras primeras pruebas, vemos que el Realme 15 Pro es ideal para quienes buscan un rendimiento superior en juegos, multitarea y fotografía, mientras que el Realme 15 representa una opción más equilibrada para el usuario promedio que necesita fluidez y batería de sobra.

