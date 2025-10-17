En el Mes de la Ciberseguridad, diferentes compañías tecnológicas buscan promover la seguridad en línea y empoderar a las personas y empresas.

Y en este marco, Google lanzó nuevas funcionalidades para proteger la información digital de las personas y construir un entorno más seguro.

Con un total de de cinco herramientas, el gigante tecnológico busca impulsar "nuevas soluciones para combatir estafas y proteger la información personal de millones de personas", señala en un comunicado.

Google lanza herramientas para que usuarios eviten estafas. Imagen: Unsplash

5 herramientas de Google para combatir estafas y fraudes online

Cuatro de cada cinco usuarios en el mundo temen perder el acceso a sus cuentas por un solo hackeo, según un estudio de Google y Morning Consult.

Por ello, las cinco herramientas que Google ha lanzado son:

Mensajes de Google

"Desactiva automáticamente los enlaces en mensajes sospechosos de ser spam, evitando así que las personas hagan clic en sitios maliciosos", señala la compañía.

Key Verifier

Con esta herramienta puedes confirmar que la persona con la que conversas es la correcta mediante verificación de códigos QR o números en la aplicación de "Contactos".

Actualizaciones en Google Play Protect

La instalación de apps que soliciten permisos sensibles y asociada a fraudes financieros, se bloqueara de forma automática con lo que se refuerza el ecosistema de seguridad de Android.

Contacto de recuperación

En caso de perdida u olvido de contraseña, Google permitirá designar a familiares o amigos de confianza para verificar la identidad del usuario.

Google lanza herramientas para que usuarios eviten estafas. Imagen: Unsplash

Inicio de sesión con número de teléfono

También puedes identificar automáticamente las cuentas utilizando el número de teléfono asociado durante la configuración, lo que simplifica el proceso de verificación en nuevos dispositivos.

La seguridad en línea comienza con hábitos digitales más consciente. Aprovechar estas nuevas funciones de Google puede marcar la diferencia entre una cuenta protegida y un intento de fraude exitoso.

