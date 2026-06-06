Ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó a la población tomar decisiones de compra informadas y mantener control sobre sus finanzas para evitar afectaciones económicas relacionadas con el evento deportivo.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia federal, las personas interesadas en adquirir artículos alusivos al torneo, asistir a partidos o seguir los encuentros en establecimientos como restaurantes, bares o cines, deberían definir previamente un presupuesto y evitar compras realizadas por impulso.

La institución señaló que, antes de adquirir productos o servicios, es conveniente comparar precios, checar formas de pago y características de los artículos. Para ello, recordó que los consumidores pueden consultar la plataforma “Quién es Quién en los Precios”, que permite revisar costos de distintos productos en el mercado.

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Profeco también advirtió sobre el uso del crédito para financiar gastos relacionados con el Mundial. Indicó que las tarjetas de crédito representan un instrumento financiero sujeto al cobro de intereses, por lo que recomendó utilizarlas de manera responsable y considerar la capacidad de pago antes de realizar compras.

En el caso de promociones a meses sin intereses, la dependencia señaló que, aunque los pagos mensuales pueden parecer reducidos, el monto total de la compra permanece sin cambios, por lo que sugirió evaluar cuidadosamente los compromisos financieros que se adquieren y cumplir puntualmente con las fechas de pago.

La Procuraduría del Consumidor también informó que mantiene habilitado su correo electrónico para recibir reportes relacionados con el Mundial. Además, puso a disposición de los consumidores los canales habituales de atención y asesoría para presentar consultas, denuncias o solicitudes de orientación.

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