Internet es un espacio que nos permite encontrar toda clase de información de manera rápida y oportuna. Sin embargo, también se puede encontrar cosas que, en ocasiones, pueden ser perturbadoras para los internautas.

Por ello, parece oportuno hablar de la regla 34 que, sin duda, ha sido polémica por la referencia que hace a cierto tipo de contenido que se encuentra en el ciberespacio y al cual todos pueden tener fácil acceso.

En Tech Bit te contamos en qué consiste esta regla y por qué es tan polémica. Incluso ha metido en ciertos problemas a varias empresas...

¿Qué es la regla 34 del internet?

La regla 34 dicta lo siguiente: “Si existe, ya hay porno de ello. Sin excepciones”.

Esto significa que todo aquello que es concebible ya es o podría convertirse en pornografía en cualquier momento e internet sería el espacio en donde se compartiría este contenido.

Sus orígenes provienen del webcómic creado por Peter Morley-Souter publicado en el año 2004 en Zoom-Out, el cual llevaba por nombre “Rule #34 if it exists, there is porn of it. No exceptions”.

Este era una parodia para adultos de la tira cómica de los años ochenta llamada Calvin y Hobbes, la cual contaba las aventuras de Calvin junto con su tigre de peluche imaginario llamado Hobbes.

Una vez que este cómic fue publicado en internet, la regla 34 se popularizó rápidamente entre los internautas y algunos de ellos se encargaron de cumplir con esta regla creando contenido sexual utilizando a personajes de las populares caricaturas, animes o incluso videojuegos.

Este contenido posteriormente se compartía en internet.

¿Qué problemas ha generado la regla 34 de internet?

La regla 34 se ha convertido en un problema para muchas empresas, sobre todo las que se dedican a los dibujos animados.

Un ejemplo de ello es el contenido sexual relacionado con la marca Pokémon y el cual provocó que aumentará la búsqueda de los personajes relacionados con la regla 34.

Esto no fue aceptable por Nintendo, quien tuvo que cambiar las etiquetas de sus publicaciones para evitar salir afectados.

También, Overwatch salió afectado debido a esta regla, pues cuando se acercaba el lanzamiento del juego en 2016, el contenido pornográfico relacionado a éste aumentó considerablemente en sitios para adultos.

Ante esto Blizzard, la empresa que desarrolló el juego, intentó ponerle un freno a este contenido. Sin embargo, sus intentos fueron en balde.

Otras reglas de internet

En internet existen otras reglas. Una de ellas es la regla 34B que asegura “Si no existe porno sobre ello, alguien lo está creando ahora mismo”.

La regla 12 dice “Todo lo que digas puede ser y será utilizado en tu contra” lo cual hace alusión a tener cuidado con las opiniones que se comparten en internet pues se quedará para siempre en la web.

O la regla 32 que manifiesta “Fotos, o no ocurrió” ya que cada experiencia que se cuenta en internet debe tener una foto para poder creer en ella.

Aunque estas reglas fueron creadas de forma humorada y en realidad no deben seguirse al pie de la letra, muchos se han dedicado a cumplirlas.

En lo particular, recomendamos evitar seguir estas reglas.

