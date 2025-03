Si tienes planeado viajar próximamente o ya estás preparándote para las vacaciones de semana santa, quizá te preguntes cuáles dispositivos tecnológicos puedes llevar contigo.

De acuerdo con el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México (AICM), no existe alguna restricción de llevar contigo ciertos dispositivos eléctricos.

"Están permitidos los aparatos eléctricos como laptop, celular, cámara, reproductor de música, etc. Recuerde que al pasar por el punto de inspección de seguridad debe retirarlos de su estuche y colocarlos en una canastilla por separado", señala el AICM.

Dispositivos que no puedes llevar en equipaje documentado. Imagen: Unsplash

Sin embargo, sí existe una diferencia entre llevar estos dispositivos en tu equipaje de mano y tu equipaje documentado, ya que de acuerdo con diversas aerolíneas, hay dispositivos que no se pueden almacenar en este último.

En Tech Bit te contamos cuáles son.

Cuáles dispositivos no puedo llevar en mi equipaje documentado

Diferentes aerolíneas del país como Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus coinciden en la lista de artículos restringidos o prohibidos en tu equipaje documentado.

Los dispositivos prohibidos para el equipaje documentado son:

Herramienta eléctrica de mano que utilice gases para cortar/soldar.

Lámparas de alta intensidad con bombillas y pilas.

Tenazas, planchas y rizadores para cabello.

Cigarros electrónicos.

Por otro lado, hay otros dispositivos que no pueden ir en el equipaje documentado a menos que cumplan con ciertas indicaciones.

Por ejemplo, los AirTags solo pueden documentarse si el dispositivo móvil al que está vinculado lo configuras en modo avión cuando los sobrecargos del vuelo lo indiquen, según señala Volaris.

Las maletas inteligentes con baterías de ion litio se pueden documentar si la batería es extraíble. En caso de que no lo sea, queda totalmente prohibida en todos los vuelos.

En este último caso en particular, es importante que la mayoría de aerolíneas (no solo de México, sino que también del mundo) no permiten introducir baterías de litio en el equipaje documentado por cuestiones de seguridad, ya que estas pueden ocasionar incendios dentro de la bodega que podría poner en peligro a los usuarios.

"Está permitido transportar baterías de litio en el equipaje de mano, solo para dispositivos electrónicos portátiles (celulares, computadoras, tabletas, cámaras, concentradores de oxígeno (POC)), siempre y cuando sean transportadas en su empaque original, con las terminales aisladas o de manera individual en bolsas de plástico y no excedan los 100 Wh o el contenido de metal de litio no debe exceder los 2 g.", indica Volaris.

Además, las aerolíneas indican que las baterías de litio de repuesto no deben entrar en contacto con objetos metálicos y deben adoptarse las medidas necesarias para evitar aplastar, perforar o ejercer presión sobre estas.

Por otro lado, también se prohíbe el ingreso de baterías dañadas o en mal estado.

