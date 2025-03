Apple apenas dejó pasar dos semanas del anuncio del iPhone 16e cuando ya confirmaron un nuevo lanzamiento. A través de X, Tim Cook confirmó la llegada de un nuevo equipo a la firma de Cupertino.

Con la frase "There's something in the AIR" ("Hay algo en el aire"), Cook confirma que esta semana habrá un nuevo lanzamiento. Y todo parece indicar que se tratará de un nuevo modelo de la MacBook Air.

Anteriormente ya habían varios rumores sobre un lanzamiento de Apple para esta semana y la confirmación de Cook era lo único que faltaba. Aunque el director ejecutivo de Apple no brindó detalles sobre qué es, ni la fecha de lanzamiento, los mismos rumores apuntan que será este 5 de marzo por la mañana.

También algunos especialistas en el tema han apuntado que se trata de la MacBook Air con chip M4.

¿Cómo será la MacBook Air con chip M4?

Algunos rumores señalan que Apple lanzará dos versiones de la MacBook Air equipadas con un chip M4. La primera versión sería de 13 pulgadas mientras que la segunda de 15 pulgadas.

Se espera que los diseños no sean muy diferentes a la versión anterior, aunque podría llegar con alguna modificación en colores. La pantalla también tendrá la misma tecnología aunque quizá alguna versión integre un panel nanotexturizado.

Lo que llegará como novedad en esta nueva versión de la MacBook Air será el chip M4, el cual ya ha sido implementado en otros equipos de la compañía como la Mac mini o el iMac 2024.

Nuevo lanzamiento de Apple. Imagen: especial

Hasta el momento este chip es considerado como uno de los más potentes de la actualidad y está listo para soportar Apple Intelligence, por lo que se espera que el equipo también integre funciones con IA para que los usuarios puedan implementarla en su día a día.

Por otro lado, según un análisis en 'Geekbench 6' el rendimiento de la MacBook Air M4 será casi idéntico al de la MacBook Pro.

Este análisis lo obtuvieron después de encontrar un dispositivo con nombre clave 'Mac16, 12' (el cual supuestamente podría tratarse de la MacBook Air M4) y que tomaron para analizar. Este obtuvo una puntuación de 54 mil 806 puntos en rendimiento, un número que está apenas por debajo de los 57 mil 596 puntos que logra la MacBook Pro M4, según el blog especializado.

De acuerdo con la prueba, la 'Mac16, 12' cuenta con un procesador M4 de 10 núcleos con 24GB de RAM unificada y ejecuta macOS 15.2.

Aunque esto aún se mantiene en rumores y no hay detalles específicos del lanzamiento de Apple, hay altas expectativas sobre lo que se pueda tratar. En Tech Bit estaremos informando todos los detalles sobre el nuevo lanzamiento de la firma de Cupertino.

