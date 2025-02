¿Tienes un celular sin tarjeta SIM? ¿Sabías que a pesar de ello puedes hacer llamadas? Aunque una tarjeta SIM nos permite mantenernos comunicados a través de un operador, existe una forma de realizar llamadas sin contar con esta herramienta.

Esto se debe a que los celulares cuentan con una función que muy pocos conocen y aprovechan.

En Tech Bit te contamos de qué se trata.

Llamadas sin tarjeta SIM. Imagen: iStock

Paso a paso para hacer una llamada sin tarjeta SIM

Aunque tu celular no cuente con un chip, puedes mantenerte comunicado a través de las llamadas wifi.

Como su nombre lo indica, esta herramienta te permite hacer llamadas mediante una conexión a internet. Lo mejor es que está disponible tanto para dispositivos Android y iOS.

Para lograr realizar una llamada wifi, debes seguir los siguientes pasos si cuentas con un celular Android.

Ingresa a la opción de “Teléfono”.

Presiona los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y selecciona “Configuración”.

Da clic en “Llamadas” y después en “Llamada por Wi-Fi”.

Debes saber que no todos los celulares cuentan con esta herramienta. Una forma de saber si tu dispositivo es compatible es ver que la opción aparezca disponible en el menú, si no la encuentras es probable que no puedas usarla

Llamadas sin tarjeta SIM. Imagen: Unsplash

Para activar esta opción desde un iPhone, deberás seguir estos pasos:

Accede a “Configuración” y pulsa “Teléfono”.

Selecciona “Llamadas por Wi-Fi”

Otros métodos para hacer llamadas sin tarjeta SIM

En caso de que tu celular no sea compatible con la opción de llamadas wifi, puedes seguir otros métodos que te permitirán llamar a tus contactos aunque no tengas tarjeta SIM.

Una de ellas es recurrir a los servicios de las diferentes plataformas de videollamada, como Zoom, Google Meet y FaceTime de Apple.

O bien, redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger tienen una función para realizar llamadas y videollamadas a otros usuarios. Solo necesitas mantenerte conectado a Internet.

