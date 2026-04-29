Elegir un videojuego para el Día del Niño ya no se trata solo de seguir tendencias, sino de apostar por experiencias que realmente valgan la pena. En un mercado saturado de lanzamientos, hay títulos que destacan no solo por su popularidad, sino por sus altas calificaciones entre crítica y jugadores, algo clave si se busca un regalo duradero y no un entusiasmo pasajero.
Aquí en Tech Bit te presentamos una selección equilibrada para niños y adolescentes, con propuestas que combinan creatividad, juego en familia y retos accesibles.
Tomodachi Life: Una vida de ensueño
El primero es una apuesta reciente que convierte la vida cotidiana en un simulador lleno de humor. Su atractivo radica en la libertad de crear personajes y observar cómo interactúan, en una dinámica que engancha especialmente a preadolescentes y adolescentes.
Disponible en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2
Precio aproximado: $1,200 pesos
Just Dance 2026 Edition
Para quienes prefieren moverse y compartir, Just Dance 2026 Edition se mantiene como un infalible. Más allá de su catálogo musical actualizado, destaca por su accesibilidad: cualquiera puede jugar, sin importar la experiencia previa, lo que lo convierte en un título ideal para reuniones familiares.
Disponible en Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series
Precio aproximado: de $500 a $1,000 pesos
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
En el terreno de la acción ligera, continúa la fórmula que ha dado buenos resultados a la franquicia LEGO: Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Este juego contiene humor, acertijos y cooperación para que niños y adolescentes se diviertan.
Es una opción segura para quienes buscan aventura sin contenido inapropiado.
Disponible en Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series
Precio aproximado: de $1,150 a $1,500 pesos
Super Mario Bros. Wonder
El listado incluye también un imprescindible moderno: Super Mario Bros. Wonder. Este videojuego tiene un nivel de pulido y creatividad que lo mantienen entre los juegos mejor evaluados, con mecánicas accesibles que funcionan tanto para principiantes como para jugadores más experimentados.
Disponible en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2
Precio aproximado: de $900 a $1,800 pesos
Astro Bot
Por último pero no menos importante se encuentra Astro Bot. Este se posiciona como una de las sorpresas mejor calificadas de los últimos años. Su diseño de niveles y propuesta visual lo convierten en una experiencia que equilibra desafío y diversión. Apto para distintas edades.
Disponible en PlayStation 5
Precio aproximado: de $800 a $1,300 pesos
