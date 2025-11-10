La creatividad no se detiene, pero sí puede transformarse con las herramientas adecuadas. Pensada para quienes viven de sus ideas, la ASUS ProArt P16 se presenta como una laptop que entiende las necesidades de los creadores modernos: potencia real, inteligencia artificial práctica y una precisión visual que inspira desde el primer encendido.

Más que una computadora, es una compañera de trabajo que busca adaptarse al ritmo del talento.

Su motor, el procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370, redefine lo que significa crear sin límites. Con 12 núcleos, 24 hilos y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) de 50 TOPS, esta arquitectura potencia tanto la productividad como las funciones de IA integradas en Windows y en las herramientas exclusivas de ASUS.

El resultado: flujos de trabajo más ágiles, tiempos de respuesta más cortos y la capacidad de ejecutar tareas exigentes —como edición en 8K, animación 3D o retoque fotográfico profesional— sin que nada interrumpa la inspiración.

Potencia que se siente desde el primer render

La ASUS ProArt P16 combina rendimiento y eficiencia con una fluidez que sorprende incluso a los usuarios más exigentes. Su procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 aprovecha toda la integración de inteligencia artificial para mejorar procesos cotidianos, como la organización de proyectos, la automatización de rutinas o el apoyo con Copilot+ PC, el nuevo asistente integrado en Windows.

Foto: cortesía Asus

Además, la potencia gráfica corre a cargo de una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, que acelera el renderizado y permite trabajar con entornos 3D y efectos visuales complejos sin limitaciones. Juntas, CPU y GPU conforman una dupla capaz de sostener el ritmo de los profesionales que editan, producen y crean sin detenerse.

Una ventana a la precisión: pantalla ASUS Lumina Pro OLED

La pantalla de 16 pulgadas ASUS Lumina Pro OLED eleva la experiencia visual a un nivel profesional. Con resolución 3K (2880 × 1800), brillo HDR de 500 nits y relación de aspecto 16:10, ofrece una representación fiel de cada color y detalle.

Su calibración de fábrica y su precisión cromática (ΔE < 2) garantizan que las imágenes se vean exactamente como fueron concebidas, algo esencial para fotógrafos, diseñadores y editores de video.

Diseño que combina elegancia y resistencia

La ProArt P16 no busca llamar la atención, sino destacar por su solidez. Su cuerpo de aluminio en color negro, certificado bajo el estándar militar US MIL-STD 810H, ofrece durabilidad sin sacrificar portabilidad.

Con un peso de 1.85 kilogramos, es ideal para quienes trabajan en constante movimiento. Además, incorpora conectividad avanzada con Wi-Fi 7 de triple banda, puertos USB-C, HDMI 2.1 y lector SD Express, que permiten conectar cámaras, monitores y discos externos sin complicaciones.

Foto: cortesía Asus

Creatividad impulsada por inteligencia artificial

La verdadera fortaleza de la ASUS ProArt P16 está en su ecosistema de IA. Funciones como Copilot+ PC, la aceleración NVIDIA RTX AI y las herramientas propias de ASUS —StoryCube y MuseTree— ayudan a optimizar tareas creativas, generar ideas y mantener los proyectos organizados de forma más intuitiva.

Foto: cortesía Asus

Una colaboración con GoPro refuerza este ecosistema: desde StoryCube es posible importar, previsualizar y ordenar videos directamente desde la cámara, simplificando la edición para creadores de contenido y documentalistas.

Pensada para acompañar cada proyecto

ASUS complementa esta propuesta con accesorios útiles como una mochila ProArt y un adaptador USB-A a RJ45 Gigabit Ethernet, incluidos con el equipo.

Además, los compradores obtendrán acceso a la nube de GoPro y a la función AI Album hasta el 31 de diciembre de 2025, una extensión perfecta para almacenar y clasificar contenido de manera inteligente.

Memoria, almacenamiento y rendimiento que anticipan tus ideas

La ProArt P16 ofrece 32 GB de memoria RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento SSD PCIe 4.0, lo que garantiza fluidez incluso con archivos pesados o múltiples programas abiertos. Su arquitectura está pensada para que los procesos creativos no se interrumpan, permitiendo que la inspiración fluya sin distracciones.

Foto: cortesía Asus

Una laptop que impulsa la creatividad profesional

La ASUS ProArt P16 es más que una laptop: es una herramienta diseñada para quienes hacen de la creatividad su forma de vida.

Impulsada por el procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370, combina inteligencia artificial, desempeño, seguridad, potencia gráfica, y precisión visual en un formato portátil y resistente. Cada componente refleja el compromiso de ASUS con los creadores que buscan ir más allá de los límites convencionales.

Disponible en México a través de los principales distribuidores, tiendas especializadas y la eshop de ASUS, la ProArt P16 se consolida como el nuevo estándar de la creatividad móvil.

