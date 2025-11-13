Más Información
Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes
Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala
Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado
Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales
En octubre pasado salieron 43 mil millones de pesos del país, sumando 7 meses de fuga de capitales. ¿Qué está pasando con la economía de México y por qué los inversionistas están huyendo? ¿Es momento de preocuparse? Luis Miguel González, director editorial de El Economista, nos habla al respecto.
En otros temas:
La Secretaría de Hacienda bloquea cuentas de 13 casinos por presunto lavado de dinero y nexos con el crimen organizado / Congresistas estadounidenses revelan nuevos correos que vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein; la Casa Blanca niega señalamientos.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]