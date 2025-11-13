Más Información

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Ligan muerte de niña y otras 3 personas a disputa criminal

Aplica Holbox plan comunitario contra la basura

“Será inamovible cumplir acuerdos del reordenamiento”

En octubre pasado salieron 43 mil millones de pesos del país, sumando 7 meses de fuga de capitales. ¿Qué está pasando con la economía de México y por qué los inversionistas están huyendo? ¿Es momento de preocuparse? Luis Miguel González, director editorial de El Economista, nos habla al respecto.

En otros temas:

La Secretaría de Hacienda bloquea cuentas de 13 casinos por presunto lavado de dinero y nexos con el crimen organizado / Congresistas estadounidenses revelan nuevos correos que vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein; la Casa Blanca niega señalamientos.

