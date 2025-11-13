En octubre pasado salieron 43 mil millones de pesos del país, sumando 7 meses de fuga de capitales. ¿Qué está pasando con la economía de México y por qué los inversionistas están huyendo? ¿Es momento de preocuparse? Luis Miguel González, director editorial de El Economista, nos habla al respecto.

En otros temas:

La Secretaría de Hacienda bloquea cuentas de 13 casinos por presunto lavado de dinero y nexos con el crimen organizado / Congresistas estadounidenses revelan nuevos correos que vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein; la Casa Blanca niega señalamientos.