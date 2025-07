La excandidata a ministra, Dora Alicia Martínez Valero aseguró que su intención no es perseguir periodistas, esto después de que se ampliara la queja contra Aristegui Noticias y Germán Gómez por calumnia y violencia política de género.

En este contexto, Martínez Valero se acercó a EL UNIVERSAL para aclarar que la denuncia que interpuso contra el medio de comunicación no tiene el objetivo de censurar, ni despublicar el trabajo periodístico con el que se le relaciona en dicho medio.

11 de julio de 2025, Ciudad de México, entrevista con Dora Alicia Martínez quien fue candidata en la pasada elección judicial y ha estado en la polémica del caso Televisa Leaks. foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

“Se ha querido hacer ver, cómo yo tengo la intención de bajar las investigaciones que ha hecho Aristegui Noticias cosa que es absolutamente falsa (...) ¿Cuál es mi interés en esas quejas? Que se me desvincule”, declaró.

Anteriormente, esta casa editorial informó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) notificó al medio de comunicación, así como a Germán Gómez, Virgilio Pasotti, César Martínez y al reportero Juan Omar Fierro, además de usuarios de Instagram, Twitter y Facebook de ser parte del “proceso sancionador” por reproducir o comentar la pieza titulada “Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar las investigaciones”.

Asimismo, el periodista Omar Fierro señaló que en la más reciente notificación del INE se le cuestionó si mantiene una relación con algún partido político, así como la autoría de sus publicaciones o el pago de los mismos. También destacó que en las publicaciones señaladas no hace ninguna referencia a la condición de mujer de Dora Alicia Martínez.

Por lo que Martínez Valero señaló que la ampliación de la denuncia es por la tergiversación de la queja original y la violación a sus datos personales:

B) Tergiversa maliciosamente el contenido y objetivo de mi queja original presentada ante esta autoridad electoral, atribuyéndome falsamente una intención de "censurar todos los reportajes de la investigación", cuando en realidad mi solicitud se enfocó específicamente en aquellas expresiones que constituyen calumnia y violencia política de género en mi contra.

La exaspirante a la SCJN argumentó que es erróneo que se diga que busca la eliminación de dichos contenidos y aseveró que se cometió violencia política de género, ya que el mote de "censuradora" que ha sido utilizado es denigrante hacia su persona.

11 de julio de 2025, Ciudad de México, entrevista con Dora Alicia Martínez quien fue candidata en la pasada elección judicial y ha estado en la polémica del caso Televisa Leaks. foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Argumentó que en el trabajo publicado por Aristegui Noticias se le cuestiona su trayectoria y capacidades asegurando que su candidatura fue una imposición: “palabra que es una denigrante, que es una palabra que pareciera que tiene la finalidad de desacreditarme, de ridiculizarme, de mostrar una cosa sabe de mí que no soy, porque yo soy una defensora de la libertad de expresión (...) también tergiversa maliciosamente el contenido de mi queja principal y lo más importante, por lo que yo amplié la denuncia: porque revela datos e información confidencial que estaba en el procedimiento.”, puntualizó.

Respecto a los cuestionamientos sobre si se cometió o no violencia política de género, señaló que los criterios para determinarla están establecidos en el propio Tribunal Electoral:

“Ellos decían que esa candidatura me la había regalado la empresa (...) quieren hacerme ver como que yo soy una improvisada, sometida, impuesta, que no tengo una trayectoria (...) también hay una cuestión verbal en el apodo de de censuradora, también hay una violencia verbal”, detalló.

Mi caso no es como el de Héctor de Mauleón

Dora Martínez agregó que hay un contexto donde sí se está utilizando la violencia política de género en contra de periodistas, y puso como referencia el caso de Héctor de Mauleón, periodista de EL UNIVERSAL, a quien el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó inscribir por cuatro años en el registro de personas sancionadas por este delito, tras la publicación de su columna, “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”.

“Yo no atentaría nunca ni contra un medio ni contra un periodista, cuando el periodista está haciendo bien su trabajo, (...) sí creo también que el tipo de modelo que tenemos del procedimiento especial sancionador con relación a la violencia política de género se ha mal usado para intentar eh acallar personas, acallar medios, acallar periodistas. Insisto, no es mi caso”, aseveró.

11 de julio de 2025, Ciudad de México, entrevista con Dora Alicia Martínez quien fue candidata en la pasada elección judicial y ha estado en la polémica del caso Televisa Leaks. foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Ante estos casos, apuntó que existe un problema evidente en el Tribunal Electoral donde algunas sanciones han sido desproporcionadas y en el que no se contemplan criterios uniformes.

Puntualizó que en el caso del columnista de El Gran Diario de México, en su texto denunciado no se cometió denigración, ofensas, ni calumnias.

“Lo más dañino que puede haber es utilizar los temas de violencia política de género para tratar de apaciguar periodistas. Eso creo que es lo más riesgoso, porque no gana nadie. No ganamos las mujeres defendiendo nuestros derechos y no ganan los ciudadanos teniendo información veraz, oportuna”, concluyó.

