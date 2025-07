La periodista María Angélica Navarrete Rodríguez, coordinadora de Hemeroteca y Fototeca de EL UNIVERSAL, y el caricaturista Luy, colaborador de El Gran Diario de México, fueron reconocidos con el Pergamino a la Libertad de Expresión que otorgan el Grupo Radiofónico y Medios y la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme).

En ceremonia realizada en las instalaciones de la Codeme, los organizadores destacaron la importancia de reconocer la trayectoria de quienes ejercen el oficio periodístico y defienden la libertad de expresión desde distintas trincheras.

Oscar Manuel Rodríguez Ochoa "Luy", caricaturista, fue galardonado por su defensa a la libertad de expresión y sus 44 años de ininterrumpidos en los diarios impresos de nuestro país y 39 años con presencia en EL UNIVERSAL, el Gran Diario De México, e innumerables medios digitales del continente americano.

El caricaturista Oscar Manuel Rodríguez Ochoa "Luy" recibe el Pergamino a la Libertad de Expresión. Foto: Diego Israel/ EL UNIVERSAL

Tras recibir el reconocimiento, María Angélica Navarrete comentó que para ella fue una gran sorpresa.

“Sobre todo porque yo soy periodista, estoy enamorada de la historia. Si bien no soy un reportero que está al pie del cañón como otros que están aquí con grandísimas trayectorias, tal vez yo soy acá la más humilde de todas".

“Estoy a cargo de un gran acervo histórico que es el acervo del Periódico EL UNIVERSAL. Eso me enorgullece mucho. Es una hemeroteca muy bien cuidada y sobre todo le estamos sacando mucho provecho nosotros, yo con un gran equipo de trabajo a través de la sección Mochilazo en el Tiempo”.

Destacó que para ella, este galardón significa mucho, “porque nos da un reconocimiento a las personas que tratamos a través de reportajes históricos, tratar de resaltar y rescatar la ciudad que ya no vemos. Aquella ciudad de los ríos, aquella ciudad de los personajes, los aguadores, que ya no los escuchamos, que ya no los vemos y que muchos añoramos. Y tratar de que las nuevas generaciones conozcan esa ciudad que ya no van a ver”.

La periodista María Angélica Navarrete Rodríguez y el caricaturista Oscar Manuel Rodríguez Ochoa "Luy". Foto: Especial

En el evento se dieron cita reporteros, columnistas, conductores y editores de estados como Yucatán, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Ciudad de México, San Luis Potosí, Baja California, Tabasco, Nuevo León, Oaxaca, Morelos, Michoacán y el Estado de México.

En esta octava edición del Pergamino a la Libertad de Expresión, se entregaron en total 85 reconocimientos a periodistas y comunicadores como Rafael Loret de Mola, Laura Brugués, Isidro Corro y el padre José de Jesús Aguilar.

El evento fue amenizado por el conjunto musical Los Dandys, que interpretó melodías icónicas de esa romántica agrupación.

