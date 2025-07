Dora Martínez amplía denuncia contra Aristegui Noticias y reportero; busca bajar notas y tuits donde la llaman "Dora la Censuradora"

El periodista Juan Omar Fierro dio a conocer que Dora Alicia Martínez Valero amplió su denuncia por violencia política de género a través del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el medio Aristegui Noticias, y ahora también en su contra.

Ahora, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE le notificó que es parte del "proceso sancionador" al medio de comunicación, así como a Germán Gómez, Virgilio Pasotti, César Martínez y al reportero Juan Omar Fierro, además de usuarios de Instagram, Twitter y Facebook por reproducir o comentar la pieza titulada “Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el periodista Juan Omar Fierro detalló que en la más reciente notificación se le cuestiona si mantiene una relación con algún partido político, así como la autoría de sus publicaciones o el pago de los mismos. También destacó que en las publicaciones señaladas no hace ninguna referencia a la condición de mujer de Dora Alicia Martínez.

Dora Martínez Valero, autodenominada "Dora la Transformadora", excandidata a ministra de la Suprema Corte. Foto: Tomadas de su cuenta de Facebook

Anteriormente, la excandidata a ministra de la Suprema Corte presentó una demanda contra el medio de comunicación y Germán Robles, en la que se solicitó eliminar textos y videos relacionados con el trabajo periodístico realizado por dicho medio en donde se hace referencia a ella.

En ese entonces, el INE resolvió desechar la solicitud de las medidas cautelares presentadas por la exdiputada, ya que no encontró indicios de la violencia política de género que se acusaba.

Por lo que Martínez Valero apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y amplió su denuncia, ahora contra más periodistas, activistas y usuarios de dichas redes sociales, que mencionaron o replicaron la expresión "Dora la Censuradora".

INE, sin valoraciones previas

Respecto al actuar del Instituto Electoral, el comunicador señaló que pareciera que el INE no hace una investigación ni valoración previa antes de enjuiciar e incriminar a periodistas.

"A lo mejor ´censuradora´ tiene una carga machista, misógina. Yo no lo sé, a lo mejor ellos lo encuentran (...) a lo mejor lo tiene y yo no estoy detectando, pero que por lo menos la valoren y lo digan. Si no, están aceptando como una denuncia al aire", declaró.

Enfatizó que ahora, se está abanderando la violencia política de género para censurar ciertos contenidos.

Omar Fierro, también hizo referencia el caso de Héctor de Mauleón, periodista de EL UNIVERSAL, a quien el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó inscribir por cuatro años en el registro de personas sancionadas por violencia política de género, tras la publicación de su columna, “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”.

"El fondo de estas quejas no es la violencia política de género, sino censurar contenidos que les parecen incómodos", declaró a este diario.

El periodista señaló que la libertad de expresión se encuentra en un momento incómodo; tras el aumento de denuncias contra periodistas y medios de comunicación, añadió que esta nueva forma de censura no sólo proviene del gobierno, sin también de empresas privadas.

"No solo las leyes actuales están coadyuvando. Hay leyes que están sirviendo para estos fines. Una muy clara son estas quejas de denuncias con violencia política en razón de género que están tratando de usar para silenciar críticas a políticas", dijo.

Añadió que hay leyes vigentes y se están preparando otras para dificultar la labor periodística, "la censura está ahí, no nos tiraron en la nuca. La censura nos está comiendo a diario", concluyó.

ml