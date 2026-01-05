La Ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó el Informe de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), correspondiente al segundo periodo de sesiones, que estuvo en funciones del 16 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

Luego de la declaración de apertura del Primer Periodo de Sesiones 2026 de la SCJN, Yasmín Esquivel informó al Pleno del Alto Tribunal las actividades realizadas en dicho periodo, en el cual se formaron un total de 246 expedientes, de los cuales 239 fueron remitidos a la Subsecretaría General de Acuerdos, relacionados con juicios de amparo; y 7 a la sección de trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.

Esquivel Mossa detalló que se recibieron un total de mil 53 promociones distribuidas de la siguiente forma: 846 a la Subsecretaría General de Acuerdos, 199 a la sección de trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, y 8 a la mesa de correspondencia.

Asimismo, mencionó que la Comisión de Receso dictó y firmó 12 acuerdos, entre los cuales destaca la admisión a trámite de diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en las que combate disposiciones del Código Penal del Estado de San Luis Potosí y Leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Tlaxcala.

Durante la sesión, la ministra Esquivel aseguró que “la labor en equipo para lograr los acuerdos adoptados es muestra de la importancia del diálogo y del intercambio de ideas para llegar a las decisiones más adecuadas”, por lo que agradeció a los equipos de trabajo de su ponencia y a la del ministro Arístides Rodrigo Guerrero, quienes participaron en la Comisión de Receso, donde se realizaron sesiones diarias.

