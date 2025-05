Al señalar que "Ya no cabemos en el Zócalo", maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que extenderán varias cuadras más su plantón que mantienen en el Centro de la Ciudad de México.

En breve conferencia de prensa matutina, los maestros disidentes indicaron que siguen llegando más maestras y maestros de diversas partes del país para reforzar el plantón que mantienen desde el 15 de mayo en el Zócalo capitalino.

"Hace unos momentos llegaron más compañeros, se siguen instalando casas de campañas. Seguramente nos vamos a extender a varias cuadras alrededor de Palacio Nacional porque ya no cabemos en el Zócalo.

"Aquí en el corazón del país, aquí está la CNTE exigiendo justicia, justicia laboral, una jubilación digna porque nuestro trabajo exige respeto", dijo Isael González Vázquez, líder de la CNTE en Chiapas.

Afuera de Palacio Nacional, los maestros disidentes exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum reunirse hoy miércoles o a más tardar el jueves y no hasta el viernes como se tiene planeado.

Mantiene CNTE bloqueo en Reforma

Para exigir ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum, maestros y maestras de la CNTE, mantienen bloqueada Avenida Reforma.

Desde las 9:30 de la mañana, un contingente de la CNTE se apoderó de esta importante arteria vial de la Ciudad de México.

“No estamos aquí por gusto, es una necesidad por justicia, eso lo tenemos que dejar bien clarito. Queremos regresar ya a nuestras aulas”, señaló uno de los docentes.

Desde el 15 de mayo, la Coordinadora Nacional estalló un paro laboral indefinido y ha realizado diversas movilizaciones en la capital del país, para exigir un aumento salarial del 100%, así como la abrogación de la reforma educativa de la cuatro y de la Ley del Issste.

Esta mañana en conferencia de prensa, la secretaria general de la sección 22, Yenni Pérez, urgió a la Presidenta a reunirse con ellos entre hoy y mañana.

“Ayer nos dieron una mesa para el día viernes, pero este movimiento exige que tiene que ser antes del viernes, porque aquí está la Presidenta y pareciera que no nos ve y no nos oye. Por eso, reiteramos, una exigencia es la reinstalación inmediata de la mesa de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y la Presidenta de la República. Solución a nuestras demandas centrales, no más mesas dilatorias”, señaló.

