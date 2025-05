Tras bloquear todos los accesos de Palacio Nacional, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ofrecen una conferencia de prensa y exigen ser recibidos hoy miércoles. Acusan que las reuniones en la Secretaría de Gobernación (Segob) no han sido resolutivas.

Las y los dirigentes de la CNTE emplazaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a reunirse hoy o mañana para que sus demandas sean resueltas.

“Ayer nos dieron una mesa para el día viernes, pero este movimiento exige que tiene que ser antes del viernes, porque aquí está la Presidenta, y pareciera que no nos ve y no nos oye. Por eso, exigimos la reinstalación inmediata de la mesa entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y la presidenta de la República. Solución a nuestras demandas centrales, no más mesas dilatorias”, dijo Yenni Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de la Coordinadora en Oaxaca.

Lee también FOTOS: Maestros de la CNTE tiran vallas e impiden paso a mañanera de Sheinbaum en Palacio Nacional

Desde hace seis días, el magisterio disidente se ha manifestado en las calles de la Ciudad de México para exigir un aumento salarial de 100%, la abrogación de la reforma educativa y la Ley del Issste de 2007.

Señaló que “el gobierno que se hace llamar de cuarta transformación y que supuestamente está con el pueblo, resulta que ignora al pueblo. Entonces, vamos a continuar con las movilizaciones para exigirle a la Presidenta que nos atienda el día de hoy, pero también que no solamente sea para escuchar y para decirnos qué es. Nosotros no estamos entendiendo esta iniciativa que ella retiró y las bondades que tiene, lo que están promoviendo en sus cuatro puntos”.

Este miércoles, los maestros centistas expandirán su plantón a las calles de Polanco y se manifestarán en distintas embajadas.

