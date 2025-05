El Senado de la República fue desalojado esta tarde cuando se realizaba el cuarto conversatorio para analizar la Ley de Telecomunicaciones ante el anuncio de qué integrantes de la CNTE se dirigen al recinto.

Alrededor de las 15:15 horas inició el desalojo de senadores, trabajadores e invitados lo que generó un caos vial en las inmediaciones.

El moderador del conversatorio y senador, Javier Corral informó de la suspensión del evento.

Lee también ONU exige investigación por el asesinato de dos colaboradores de Clara Brugada; envía solidaridad a familias y compañeros

CNTE rechaza aumento salarial de 9% propuesto por gobierno de Sheinbaum

Por la falta de respuestas a su pliego petitorio, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifiestan en la Secretaría de Gobernación (Segob) y exigen reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde el miércoles pasado, Día del Maestro y la Maestra, los docentes de la Coordinadora mantienen un plantón en la plancha del Zócalo capitalino, así como un paro de labores indefinido que dejó fuera de las aulas a millones de niñas, niños y adolescentes.

El jueves pasado, el magisterio disidente rechazó la CNTE el aumento salarial del 9% que ofreció el gobierno de Sheinbaum.

Lee también Cae "El orejón", segundo al mando de la Nueva Familia Michoacana en Guerrero; se le vincula con delitos de extorsión y desaparición

"No, definitivamente no. El año pasado con las movilizaciones logramos el 14% hasta el 16%. Entonces, desde luego que no estamos de acuerdo con ese incremento salarial, sobre todo si lo traducimos en que la gran mayoría de los compañeros de las escuelas que tienen solamente una plaza, ganan alrededor de 7 mil pesos quincenales", señaló el exdirigente centista Francisco Bravo.

El director de la escuela primaria, Leonardo Bravo, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, agregó: "Si tú haces la cuenta de los 7 mil pesos por el 9%, en realidad es un incremento raquítico, limitado, que no alcanza para resolver las necesidades de los maestros y maestras".

Explicó el docente a EL UNIVERSAL que el mayor aumento salarial se obtuvo bajo la administración del expresidente priista, Carlos Salinas de Gortari.

Lee también Código Magenta denuncia intento de censura de candidata en elección judicial; es un caso similar al de EL UNIVERSAL

"En 1989, cuando salimos a las calles miles de maestros y maestras en todo el país, logramos un incremento del 25%. Rompimos el tope salarial de aquel entonces", señaló.

Expresó que una gran mayoría de las y los profesores no tienen casa propia, por lo que tienen que rentar, por lo que un aumento salarial del 9% no alcanza para nada.

“Una renta de las más bajas, oscila entre los 6 y 10 mil pesos mensuales. Si un maestro ganara 14 mil pesos quincenales, apenas con eso alcanzaría. Tenemos que hablar de un programa de incremento sustancial permanente, pero un 9% es mínimo… raquítico”, agregó.

🔴 Integrantes de la CNTE marchan sobre Bucareli para cerrar la Secretaría de Gobernación



VIDEO: Jorge Medellín | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/uBOUpENiWk — El Universal (@El_Universal_Mx) May 20, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc