Xóchitl Gálvez, excandidata a la presidencia de México asistió a la movilización contra Cuauhtémoc Blanco, acompañada de la diputada Kenia López. En entrevista con medios de comunicación, lamentó el cobijo hacia el diputado de Morena y afirmó que se debe proteger a la víctima que lo denunció.

“Parece que no es prueba suficiente el dicho cuando en una violación o intento de violación ocurre en la soledad, no hay testigos, entonces creo que es muy importante que la víctima se sienta respaldada por muchos interés”, dijo la exsenadora del PAN.

Respecto a las declaraciones que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum lamentó que haya dudado de la palabra de la media hermana del legislador.

“Ella dice pues hay que ver las pruebas, sin embargo muchas víctimas dicen ¿Qué pasa con esas pruebas? Es la viva voz, ¿no? Pues yo creo y de acuerdo a todos los antecedentes jurídicos, la voz de la víctima debe de ser una prueba importante. Por eso hay temas psicológicos de estudios para profundizar en las pruebas, pero de entrada le crees a la víctima, le crees porque las violaciones ocurren en la soledad, ocurren muchas veces en la vida privada, muchas veces por un familiar como fue el caso de Cuauhtémoc”, menciona.

Xóchitl lamenta votación del PRI a favor de Cuauhtémoc

Al preguntarle sobre diputados y diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que votaron a favor de mantener el fuero a Cuauhtémoc Blanco, lamentó “muchísimo porque se van por una situación jurídica de que no está bien integrada la carpeta, cuando lo que se tendría que haber exigido es que la carpeta se integraba de manera adecuada”.

Exhortó a luchar para que todas lleguen y describió la votación en la Cámara de Diputados como uno de los días más negros en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres.

“Ver a las mujeres de Morena, fundamentalmente, arropando a Cuauhtémoc y decirle no está solo, cuando lo que se tendría que gritar es decirle a la víctima no está sola. Es a la víctima la que se atrevió a romper el silencio, enfrentarse con un gobernador, con un diputado federal. No es fácil para una mujer. Si las diputadas federales no pudieron romper el mandato, no sé cómo estuvo la instrucción”, expresó.

Durante su intervención, la colectiva Las Constituyentes MX anunciaron que darán lectura al Plan Nacional de Acción Permanente contra la impunidad y un agresor al poder, además de colgar un tendedero de agresores.

“No solamente es Cuauhtémoc, él es la cara y el rostro de hoy de una radiografía de cien agresiones sexuales por hora que ocurren en nuestro país. Están en todos los partidos, están en todos los niveles a nivel federal, estatal y municipal. Mañana, 30 de marzo, se cumplen dos años de aquel 30 de marzo donde en San Lázaro se rasgaron las vestiduras para aprobar por unanimidad la 3 de 3 contra la violencia y enviarla al Senado de la República”, recordó la activista.

“Presidenta, no tenemos un celular listo ni una cámara para tener las pruebas que requiere este sistema patriarcal de las víctimas de violencia sexual. En violencia sexual la prueba plena es la palabra de las víctimas”, agregó.

