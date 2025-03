Mujeres piden destitución inmediata de Cuauhtémoc Blanco; alistan pliego petitorio

En la protesta de este sábado 29 de marzo en contra de Cuauhtémoc Blanco, mujeres pedirán su destitución inmediata, que le quiten el fuero para enfrentar sus acusaciones como cualquier ciudadano y que sea destituido del partido Morena, según informó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

“Todas las mujeres pueden venir para alzar la voz y hacer un pliego petitorio, lo que buscamos es que se destituya a este presunto violador y que inclusive lo expulsen del partido, porque no es la primera vez que el partido que está en el poder hoy protegen a presuntos violadores, pediremos que le quiten el fuero”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la alcaldesa refirió que el diputado morenista, acusado por su media hermana Nidia Fabiola Bravo por violación en grado tentativa, debe enfrentar su proceso penal y ser destituido de Morena. Pues considera que lo primordial es creerle a las víctimas y no proteger a presuntos agresores.

“Estamos convocando cuatro mujeres, algunas son de sociedad civil, otras ya participamos en política: es una convocatoria abierta a todas las mujeres, no importa qué trinchera tengan porque esto es una burla, una burla a quienes hemos puesto el cuerpo, a quienes hemos luchado por tantos años para que las fiscalías hagan su trabajo y para que las víctimas tengan voz”, explicó.

Así, en la marcha de la Ciudad de México, esperan al menos 500 mujeres que reprobaron la decisión de la Cámara de Diputados, especialmente de los 291 legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) desecharon la solicitud de desafuero.

🔴 En la Glorieta de las Mujeres que Luchan, comienzan a congregarse activistas que participarán en la marcha contra Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa.



“Organizamos la protesta en la Glorieta de las Mujeres que Luchan porque fue una falta de respeto a la lucha de miles de mujeres que han hecho posible que podamos tener estos espacios de toma de decisión y de poder. Más de 251 mujeres que actuaron conforme una instrucción completamente machista y patriarcal y no defendiendo el derecho de las víctimas”, agregó.

Además de la alcaldesa, Paola Zavala Saeb, Sociedad Civil México, las colectivas No es una somos todas, Las Brujas del Mar y Las Constituyentes Feministas MX compartieron la convocatoria para participar en esta movilización en contra del exfutbolista.

“Si no nos hacen caso, seguiremos insistiendo y seguiremos firmes como lo hemos hecho, no solo el 8 de marzo, sino cada vez que una víctima nos pide ayuda. Van a venir muchas víctimas a contar sus historias y espero que esta vez, teniendo una presidenta mujer al frente de este país, lo mínimo sea escuchar a las víctimas y darles el lugar que merecen. A ellas, a las madres buscadoras, a todas las mujeres que están sufriendo en un país feminicida”, afirmó.

Rojo de la Vega lamentó que legisladoras mujeres votaron en contra del desafuero del diputado, lo que también describió como: “tristísimo y lamentable”. Además, dijo que las mujeres en la política están gracias a la lucha de otras mujeres y no gracias a hombres que encabezan y son parte parte de un sistema machista.

Colectivos se reúnen en la glorieta de las mujeres que luchan para exigir quitar el fuero a Cuauhtémoc Blanco Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

Les hizo un llamado a que no tengan miedo, a ser firmes con sus convicciones y leales a lo que representan, pues desde sus curules, no deben ser la voz de un partido, de hombres “machitos” o de presuntos violadores; sino la voz del pueblo y de las mujeres mexicanas.

“Es admirable las mujeres que a pesar de la violencia que están viviendo en sus partidos como Morena, Partido Verde y… ya porque del PRI no hubo ninguna sola diputada que votara a favor del desafuero. Ellas merecen reconocimiento, que sepan que las acuerpamos y que estamos con ellas porque se sostuvieron y están viviendo mucha violencia sistemática por parte de quienes hoy están en este Poder Legislativo”, mencionó.

“No se necesitan pruebas, se necesita creerle a las víctimas, se necesita escuchar a las víctimas. No nos vamos a dejar, no nos vamos a quedar calladas. Nos ha costado sacrificios, dolor, tiempo, el dedicarnos nuestra vida a esta lucha desde donde podemos, como podemos. He visto cómo las víctimas son revictimizadas, culpadas de lo que les pasa y ese es el mínimo porcentaje de mujeres que se atreven a alzar la voz”, refirió.

