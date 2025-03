Audio revela que la mayoría iba por desafuero de Cuauhtémoc Blanco

En la sesión de la Sección Instructora que se realizó el pasado 18 de marzo, tres de los diputados integrantes iban a votar a favor de iniciar el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero de último momento el presidente Hugo Éric Flores solicitó un receso y cuando se reanudó la reunión, 48 horas después, presentó el dictamen que planteaba desechar la solicitud, mismo que avaló la mayoría en el pleno el 25 de marzo.

En un audio en poder de EL UNIVERSAL se escucha que la diputada Belinda Quiroz (Morena) estaba a favor de que se admitiera el caso e iniciara el proceso de análisis. Incluso el diputado Raúl Bolaños Cacho (PVEM) deja entrever que los cuatro votarían a favor.

Sin embargo, el diputado Hugo Éric Flores solicitó el receso para “poder platicar con mi compañera. Necesito hacer algún comentario con ella”, con lo queda en evidencia que no fue imparcial, señaló el diputado Germán Martínez (PAN).

Raúl Bolaños Cacho (PVEM): Insisto, presidente, para dejarlo muy claro, si se somete a consideración el día de hoy, un auto de admisión, yo estaría votando a favor a cautela, advirtiendo que desde mi punto de vista no es necesario. Si se llegara a decidir la propuesta de su presidencia el día de hoy, un auto de desechamiento, yo quisiera algún dictamen perfectamente fundado con perspectiva de género.

Germán Martínez: Yo estoy a favor de la admisión lisa y llanamente, y me allanaría si la admisión que usted propone, lo propone, los términos del diputado Bolaños, ustedes, entiendo, que también están por la admisión.

No sé la diputada...

Belinda Quiroz: Yo considero, como lo dije hace unos minutos, ya estamos dentro del estudio de la carpeta, ya se han estado corriendo los términos, y que sería a cautela, también mi voto.

Hugo Éric Flores: Digo, perdón, pero esto se vale, digamos, en las prácticas parlamentarias. Aquí hay una mayoría legislativa que nos dio el pueblo de México, tenemos que ser muy cuidadosos, quisiera yo pedirles que me permitieran platicar con mi compañera diputada, en virtud de que aquí somos dos votos, que si mi propuesta de admitir o desechar fuera puesta a votación, pues esto llevaría un empate, y tengo que ser también muy explícito en esto, me parece que no es conveniente llevar este asunto todavía al pleno.

Raúl Bolaños Cacho: Perdón que te interrumpa, presidente, si fuera auto de admisión, hubiera unidad, lo acaba de mencionar la diputada, a cautela.

Yo ofrecí mi voto a cautela, el diputado Germán lo ha…

Germán Martínez: Yo me allano con la aclaración de que mi voto es liso y llano.

Hugo Éric Flores: Bueno, pues, discúlpenme que les pida un receso para poder platicar con mi compañera. Necesito hacer algún comentario con ella.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado Germán Martínez afirmó que el presidente de la Sección Instructora incurrió en irregularidades con la finalidad de proteger a Cuauhtémoc Blanco Bravo para que no sea investigado por el presunto abuso sexual en contra de su media hermana.

“Queda evidenciado que Hugo Éric no fue imparcial. Está clara la evidencia de una trama de impunidad, de un manto de impunidad para Cuauhtémoc, y para no oír a la víctima en la Sección Instructora, también eso queda claro, en ningún momento se oyó a la víctima, íbamos a admitir eso para escuchar las partes, las partes son la víctima y el victimario; se cobijó al victimario y se dejó desolada, sola a la víctima, sin oírla en la Sección Instructora”, expresó el legislador.

Refirió que si el pasado 18 de marzo se hubiera votado al interior de la Sección Instructora, en este momento se estarían llevando a cabo las indagatorias del caso y no se habría desechado como ocurrió después de que el presidente de la Sección Instructora impusiera un receso para “platicar con su compañera” de bancada.

“Yo sí creo que es una prueba categórica de que repartieron impunidad para Cuauhtémoc, y que eso se decidió fuera de la Sección Instructora. Estaría siendo investigado Cuauhtémoc en la Sección Instructora, y estaríamos llamando a las partes, en fin, estaríamos recabando las evidencias, estaríamos haciendo las diligencias, recabando las evidencias que fueran necesarias”, comentó.