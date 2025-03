La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, señaló que el nuevo fiscal de Morelos podrá realizar una investigación objetiva sobre el caso del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, tras acusar al exfiscal Uriel Carmona de actuar con fines políticos.

El ahora diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, fue señalado por intento de violación contra su media hermana.

En el podcast La Moreniza, la líder del partido señaló que desechar el desafuero no significa que las investigaciones no siguen su curso.

Lee también INM pedirá disculpa pública a víctimas del incendio en Ciudad Juárez; Garduño rechaza acusaciones de negligencia

"Es una decisión que no está vinculada con que se pueda seguir una investigación. Eso hay que dejarlo claro, porque parece que ahora el debate es que si la Cámara de Diputados decide que no se le quita el fuero a x legislador, entonces se suspende cualquier investigación y no es el caso", dijo.

Acusó al exfiscal Uriel Carmona de obstruir la investigación de un feminicidio y que bloqueó muchos delitos en la entidad de Morelos, durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco.

"Lo digo con conocimiento de causa, porque siendo secretaria de Gobernación con el presidente López Obrador, me tocó enfrentar al exfiscal Uriel Carmona", aseguró Alcalde Luján.

Lee también "Eso ya no existe en México"; Claudia Sheinbaum niega “crímenes de lesa humanidad” en rancho Izaguirre

"Es un fiscal que se enfrentó con el exgobernador, que se enfrentó con el presidente López Obrador, que amenazó a la presidenta Claudia Sheinbaum, que estuvo en la cárcel pero que jueces le dieron un amparo y lo volvieron a imponer en la fiscalía", expuso.

Apuntó que hay un nuevo fiscal que tiene la posibilidad de realizar una investigación objetiva del caso.

La secretaria general, Carolina Rangel, afirmó que la lucha de las mujeres no debe ser un motín político como lo está haciendo la oposición.

Lee también Monreal califica de "heroínas temporales" a diputadas que votaron contra Cuauhtémoc Blanco; PAN llama "farsa" a su comparecencia

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc