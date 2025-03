Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que el próximo 16 de abril se realizará el acto de disculpa pública a las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido hace dos años y donde fallecieron 40 personas.

En entrevista al llegar a las oficinas centrales del INM, Garduño rechazó también las acusaciones que activistas, abogados y víctimas hacen respecto a las condiciones inhumanas en las que se encontraban los migrantes que ese 27 de marzo sufrieron el incendio.

“Ha sido el mayor dolor que me ha causado mi carrera, porque terminó con mi perspectiva de defensor de derechos humanos, a lo que siempre me he dedicado, tengo maestría y doctorado en ese tema”, dijo Garduño.

Además, precisó que el gobierno federal ha pagado 240 millones de pesos en reparación del daño a las víctimas, se les incorporó de manera permanente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se le ayudó con gastos funerarios y se cuenta con un fideicomiso para pagar a las víctimas que no han solicitado la reparación del daño.

“Fueron pagos de 3.5 millones a cada una de las víctimas directas e indirectas. Algunas no las localizamos, a tres. Incluso les pagamos a los dos venezolanos que iniciaron el connato de incendio y tenemos el fideicomiso que garantiza el pago a aquellos que no han concurrido”, precisó.

Rechaza acusaciones de negligencia

“Quedé marcado”, acusó Francisco Garduño sobre los hechos ocurridos hace dos años, cuando un incendio dejó atrapadas a personas migrantes encerradas en una celda dentro de la estación migratoria.

Sobre las exigencias de las víctimas y su posicionamiento sobre que han vivido “una tortura” con las consecuencias físicas y emocionales del incendio, Garduño las rechazó tajantemente, asegurando que desde el INM los han atendido en todo momento.

“No es cierto. Yo preguntaría a estas organizaciones qué han hecho por estas víctimas, yo he estado atento y he respondido a la acusación penal y no es legítimo su argumento porque ya se cubrió todo lo que pidió el juez, solo falta la disculpa pública”.

Esta mañana, víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas mortales se manifestaron frente a Palacio Nacional y representantes legales de ellos y algunas organizaciones presentaron una reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado ante el INM por la violación sistemática de derechos humanos a personas migrantes.

