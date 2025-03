La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la iniciativa para que legisladores y gobernadores no tengan fuero, la cual presento el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

En la conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum consideró que se debe poner a discusión, y analizar que alcances podía tener ante las investigaciones frente a las autoridades de seguridad.

"Creo que se debe discutir, sí creo que hay que ponerlo a debate, creo que si nosotros siempre estuvimos en contra del fuero y es algo que se tiene que poner a debate porque no tenía toda la información. A Ernestina (Godoy) además de ser una gran abogada, fue fiscal de la Ciudad de México ella le tocó solicitar el desafuero del exfiscal de Morelos, entre otros y le preguntaba que hasta dónde llegaba el fuero en un diputado o diputada entonces me dijo tiene que seguirse investigando el tema es que muchos jueces dicen no se puede emitir una orden de aprehensión o una orden de cateo porque tiene fuero por ejemplo este tipo de cosas tiene que discutirse".

Lee también "El fuero no le da ninguna protección": vocero de diputados de Morena sobre caso Cuauhtémoc Blanco; "hubiera ahorrado un desgaste político", dice

En ese sentido, la mandataria recordó que la presidenta de la República puede ser juzgada ya que no tiene fuero pero hay un mecanismo especial de la Cámara de Senadores y Diputados no puede ser cualquier juez o cualquier fiscal para poder juzgar al presidente o presidenta.

"(...) entonces yo creo que sí es un tema de debate sí hay que debatir ese tema hasta dónde alcanza el fuero, si debe haber fuero sí creo que es un buen tema para debatir en nuestro país. (...) es importante que quien esté a favor del fuero diga por qué y quien esté en contra del fuero diga por qué y que la ciudadanía pues oriente esta esta decisión sí es importante ponerlo a debate".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr