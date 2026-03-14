Vinculan a proceso a 7 integrantes del CJNG; fueron detenidos en Puerto Vallarta

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que un juez de control con sede en Nayarit, dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a siete presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con la agravante de cometerlo en pandilla.

Indicó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nayarit, aportó los datos de prueba necesarios para llevar a proceso a Edwin “N”, Francisco “N”, Elvira “N”, Karina “N”, Luis “N”, Ivette “N” y Betzy “N”, detenidos por la Marina Armada en Puerto Vallarta, Jalisco.

Por lo que hace a Edwin “N”, también se le vinculó a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo.

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Durante la audiencia inicial, el juez de la causa otorgó al MPF dos meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en días pasados el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Marina (Marina), al realizar recorridos disuasivos de prevención al delito, en la colonia Las Peñas, en Puerto Vallarta, Jalisco, vieron a una persona armada, quien, al notar la presencia naval huyó, por lo que se inició una persecución.

Elementos detuvieron a siete personas y aseguraron un arma de fuego, un cargador, 171 cartuchos útiles, ponchallantas, equipo táctico, etc. Foto: Cortesía

Al darle alcance, los elementos detuvieron a siete personas y aseguraron un arma de fuego, un cargador, 171 cartuchos útiles, ponchallantas, equipo táctico, seis tablas con perforaciones, un cuchillo, ocho placas vehiculares, dos equipos de radiocomunicación y gorras con las siglas del CJNG.

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