Previo al inicio de la sesión en la Cámara de Diputados de este martes, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, anunció la presencia de la niña Guadalupe Sánchez Escamilla, de cinco años, como parte de la iniciativa a Las lenguas toman la tribuna.

La menor de edad es una hablante de la lengua mazahua originaria de la comunidad de San Juanita en el municipio de San José del Rincón en el Estado de México.

López Rabadán destacó que Guadalupe presenta un gran interés por preservar y promocionar su lengua y cultura a través de talleres en los que transmite su legado cultural a otros infantes.

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Agregó que a su corta edad, la menor ha tenido una presencia destacable en eventos institucionales, consolidándola como una niña con un "prometedor liderazgo cultural".

En su mensaje, Guadalupe aseguró sentirse orgullosa de su lengua materna, la cual considera un regalo de sus abuelas, así como a sus costumbres un legado "lleno de sabiduría y resistencia de mis antepasados".

Enfatizó que uno de sus sueños es que los niños puedan hablar su lengua materna y que vivan en un ambiente en el que "puedan ser libres y no tengamos miedo de soñar".

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Suplicó a los presentes y escuchantes que ayuden a que su cultura y lengua se mantengan vivas; sean preservadas, rescatadas y enseñadas, "porque cuando se pierde una lengua, muere una parte de nuestro corazón".

Para concluir su mensaje, dijo: "Yo soy mi lengua, soy mi cultura, no dejemos que el silencio borre nuestra historia".

Previo a bajar del atrio, la menor presentó un poema en mazahua, que también tradujo al español, en el que destacan las frases "Soy mazahua y tú has querido negar mi existencia, pero yo no niego la tuya, yo existo, soy mazahua.

Niña mazahua da mensaje en la Cámara de Diputados (07/04/2026). Foto: X @kenialopezr

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Yo nací para ser libre y no para ser esclavo de nadie; tampoco quiero ser ama. Tú has descabezado a mis antepasados, les has robado sus tierras y las has matado, y ahora tú me utilizas para aumentar tus riquezas, mientras yo vivo la pobreza".

Al finalizar, la presidenta de la mesa directiva agradeció la participación; además, en sus redes sociales, compartió imágenes del momento, donde comentó: "Una niña tan pequeña, bilingüe y cuyo segundo idioma es una lengua indígena. Fue maravilloso verla en acción. Lupita me acompañó a presidir la sesión. Es muy esperanzador saber que el futuro de México es ella".

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