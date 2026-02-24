Durante la ceremonia conmemorativa del “Día de la Bandera”, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que se debe seguir fomentando el patriotismo atesorando con orgullo la esencia de nuestro origen y de nuestras raíces.

“Mantengamos este arraigo nacional como la fuente de inspiración… Contemplar la majestuosidad de nuestra gloriosa bandera, ondear con los vientos de paz, libertad y justicia en cada rincón de nuestro suelo patrio y en todas las naciones del mundo donde nos representan”, aseveró ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Campo Deportivo Militar “Marte” en la Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia por el Día de la Bandera en el Campo Marte. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL.

El titular de la Defensa Nacional destacó que se pueden apreciar las semillas de identidad nacional sembradas en muchos años por visionarios mexicanos y que han rendido frutos en el presente.

“Hoy existe un profundo y colectivo sentimiento de amor a México que se aprecia en las escuelas, espacios públicos, instituciones privadas y edificios de Gobierno donde se rinde homenaje a la Enseña Nacional.

“Esa expresión de patriotismo es la que observaremos en los maestros y alumnos de los planteles educativos, así como los compañeros de armas que integran miles de escoltas de bandera en todo el país y que reciben en custodia a nuestra Enseña Nacional”, enfatizó el secretario.

Durante la ceremonia, los alumnos y uniformados tomaron protesta a la Bandera para defenderla ante cualquier adversidad.

El titular de la Defensa señaló que, tanto para civiles como para militares, hablar de la bandera es hablar de la historia, del presente y futuro de la nación mexicana.

“Es hablar de anhelos y sueños de muchos compatriotas que sentaron las bases del México íntegro, independiente y soberano que hoy tenemos. Por ello, con la firmeza de esos ideales, debemos seguir fomentando el patriotismo y atesorando con orgullo la esencia de nuestro origen y de nuestras raíces”, precisó Trevilla Trejo.

Ante cientos de efectivos y alumnos de diversas escuelas, el titular de la Defensa hizo referencia a las más de 38 Astas Bandera Monumentales como la de Iguala, Guerrero, con 110 metros de altura.

“Estas (banderas) monumentales se encuentran en todo el territorio nacional, desde la frontera norte en Tijuana, Baja California, también en el sur del país en Tapachula, Chiapas.

“Destacan en el corazón de nuestra nación, en esta capital, la del Heroico Colegio Militar, la Glorieta de San Jerónimo y, por supuesto, la del Campo Deportivo Militar Marte, que fue construida hace casi 30 años, el 16 de septiembre de 1996. En la que hoy ondea majestuosa nuestra Enseña Nacional”, refirió.

Trevilla Trejo recordó que durante los albores del nacimiento de México, se emplearon diversos estandartes como símbolo de identidad, cohesión y unidad en torno al ideal de una nación íntegra, independiente y soberana, entre los que destaca el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que usó Miguel Hidalgo en 1810 con el que miles de mujeres y hombres se unieron a la causa independentista.

“La Bandera de las Tres Garantías, primera de México independiente, donde el Ejército Trigarante ingresó triunfante a la Ciudad de México en 1821, consumando nuestra independencia y dando nacimiento a la vida soberana de la nación, y la Bandera de la Primera República Federal de 1823, que fue instaurada por el soberano Congreso Constituyente mexicano.

“Posteriormente, vendrían otras banderas similares que dieron fe de diversas causas en cada época del devenir nacional hasta llegar a la actual, que fue oficialmente reconocida con la primera ley sobre las características, el uso del escudo, la bandera y el himno nacional del 17 de agosto de 1961”, externó Trevilla Trejo.

Indicó que la celebración del Día de la Bandera fue oficialmente instituida en 1940 por decreto del general Lázaro Cárdenas del Río.

