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La Fiscalía General de la República (FGR) trasladó esta noche al penal del Altiplano al lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, “El Jardinero”, definido el lunes pasado en Nayarit.
Un juez federal le dictó prisión preventiva oficiosa por el delito de uso ilegal de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El capo michoacano fue trasladado al centro de reclusión por vía terrestre, en un convoy de camionetas custodiadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.
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