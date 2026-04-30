Tras la captura de Hugo Armando Velázquez Barajas, alias “Comandante Ceja”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e identificado como uno de los generadores de violencia en la entidad, el gobierno de Michoacán reportó que el mes pasado se registraron 60 víctimas de homicidio doloso en la entidad, su cifra más baja en los últimos 11 años.

En un comunicado, destacó que la entidad pasó de 259 asesinatos mensuales en 2021, en el inicio de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a 60 al cierre de marzo, lo que representa una disminución del 77 por ciento en este delito de alto impacto, con base en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva, en 2021, el promedio diario de homicidios en la entidad era de siete y ahora es de 1.9 casos, señaló el gobierno estatal. Estos indicadores, aseguró, reflejan una tendencia clara hacia la baja en los niveles de violencia homicida en el estado.

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El gobierno del estado destacó que ciudades clave como Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas registran un aumento en la percepción de seguridad, según la más reciente medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) 2026.

Indicó que la percepción suele ser el termómetro más sensible de la ciudadanía, y cuando mejora, hay condiciones para el desarrollo económico.

Resaltó que marzo pasado se posicionó como el mes con menor número de homicidios en los últimos 11 años en Michoacán, lo que, señaló, no sólo representa una disminución, sino la consolidación de una tendencia sostenida a la baja en uno de los delitos de mayor impacto social.

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Agregó que a esto se suma que la organización México Evalúa, ubicó a Michoacán como la entidad con menor impunidad en el país, en un entorno donde históricamente la impunidad ha sido uno de los principales obstáculos para la justicia.

Indicó que detrás de estos números hay una estrategia que ha apostado por mayor presencia policial, fortalecimiento institucional, cumplimiento de órdenes de aprehensión y un impulso constante a la prevención y la denuncia.

"No es una solución inmediata ni definitiva, pero sí una ruta que empieza a dar resultados medibles. Michoacán no está resuelto, pero tampoco es el mismo. Y en seguridad pública, donde los avances suelen ser invisibles hasta que se acumulan, hoy comienzan a hacerse visibles", puntualizó.

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