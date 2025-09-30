Las comisiones de Justicia, de Estudios Legislativos y de Hacienda del Senado realizaron diversos ajustes a la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los cambios más relevantes destaca la precisión del concepto de interés legítimo, a fin de reconocer que puede ser de carácter individual o colectivo, y que no necesariamente requiere que la lesión sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea “directo”.

Con ello, se lee en la iniciativa, se busca facilitar la defensa de derechos colectivos o difusos sin confundirlo con el interés jurídico.

Lee también Concluyen audiencias públicas de reforma a Ley de Amparo en el Senado; morenistas alistan aprobación de iniciativa

En materia fiscal, se definieron los medios de garantía para obtener la suspensión en juicios de amparo contra actos de cobro de créditos fiscales firmes.

Se estableció que únicamente podrán constituirse mediante billete de depósito emitido por institución autorizada o carta de crédito expedida por instituciones de crédito autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y registradas ante el SAT.

Otro cambio importante fue la ampliación de plazos procesales:

El término para que los jueces dicten sentencia en amparo indirecto pasó de 60 a 90 días naturales, en congruencia con la jurisprudencia de la Suprema Corte, mientras que en suspensiones derivadas de procesos penales que afecten la libertad personal, se amplió de tres a cinco días el plazo para que las personas quejosas exhiban la garantía correspondiente, considerando las dificultades que enfrentan sectores vulnerables para tramitar fianzas o billetes de depósito.

Lee también Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

También se suprimieron disposiciones que limitaban la imposición de multas y sanciones penales a autoridades responsables de incumplir suspensiones o sentencias de amparo, con el propósito de mantener vigente la normativa actual y no debilitar los mecanismos de cumplimiento.

En cuanto al Código Fiscal de la Federación, se realizaron ajustes de redacción para que las reformas sean consistentes con las modificaciones previstas en el paquete fiscal que se discute en la Cámara de Diputados.

Finalmente, se incorporaron artículos transitorios en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para que los juicios en trámite se ajusten a las nuevas disposiciones una vez que entren en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Lee también: Exmagistrado advierte retrocesos con reforma a Ley de Amparo; Barra de Abogados demanda ser escuchada

El dictamen será discutido y votado por las comisiones dictaminadoras este miércoles al mediodía y puesto a consideración del pleno unas horas después, en sesión vespertina que podría extenderse hasta los primeros minutos del jueves.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/alm