Previo a Navidad y Año Nuevo, y después de que no tuviera éxito el miércoles una mesa de negociación con el gobierno federal en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (), productores y transportistas reiteraron el amago a bloquear carreteras, casetas, puentes internacionales e incluso puertos marítimos.

Al reiterar que sus exigencias principales son precios de garantía y , mencionaron que el próximo martes sostendrán una reunión en la Sader para plantear sus demandas.

En caso de no llegar a un acuerdo, señalaron que tomarían acciones como concentrar contingentes en la Ciudad de México y cierres de vialidades alrededor de embajadas como la de y Canadá.

“Estamos en alerta para la reunión del martes y detonaríamos todo el martes por la tarde, o el miércoles. Vamos a estar parados a los lados de las carreteras, vamos a estar en las casetas de peaje en algunas partes y en otras partes donde hay que llevar maquinaría, llegaríamos el miércoles por la mañana de ser necesario.

“Estamos viendo la posibilidad de concentrar algunos contingentes aquí en lay cerrar las calles adyacentes a las principales embajadas, sobre todo la de Estados Unidos, la de Canadá”, dijo Eraclio “Yako” Rodríguez, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

“El tema del agua es página cerrada”, dijeron los productores y agricultores tras la aprobación de la .

Plantearon que la reserva se haga con 300 mil toneladas de frijol; un millón de toneladas de trigo y sorgo; una bolsa de 6 mil millones de pesos para atender la comercialización de oleaginosas; y 10 millones de toneladas de maíz blanco.

