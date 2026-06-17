Empleadas del hogar en México exigieron el reconocimiento y dignificación de su trabajo. Durante el conversatorio y presentación de la campaña “Hacia una nueva cultura en el trabajo del hogar”, afirmaron que el empleo doméstico sigue marcado por la desigualdad, la informalidad y el incumplimiento de derechos.

En el foro, organizado por el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, A.C. (CACEH), las trabajadoras del hogar aclararon que el pago por sus servicios “no es ayuda, favor o costumbre, sino trabajo en sentido pleno, y por tanto debe ejercerse con salario justo, seguridad social, trato respetuoso, reglas claras y libre de violencia”.

La activista Silvana Carranza recordó que a más de una década de la adopción del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece normas laborales globales para garantizar condiciones de trabajo decente, derechos humanos y protección social a las personas trabajadoras del hogar, “los avances normativos siguen sin reflejarse plenamente en la vida cotidiana de las personas trabajadoras del hogar”.

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Por su parte, Marcelina Bautista, fundadora y directora de CACEH, explicó que actualmente 98 de cada 100 personas trabajadoras del hogar continúan laborando sin contrato escrito y solo 4 de cada 100 tienen acceso a servicios de salud, “lo que muestra la distancia que aún persiste entre el reconocimiento jurídico y su cumplimiento efectivo”.

La jornada reunió distintas voces para reflexionar sobre los avances, desafíos y tareas pendientes en materia de reconocimiento, formalización y dignificación del trabajo del hogar en México.

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Participaron Ricardo Ricardo Reyes Márquez, Subdirector de la Dirección General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Carolina Griselda Cisneros Prado, Coordinadora de Afiliación de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social; Ana Heatley Tejada, Oficial Nacional de Género de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba; Mary Goldsmith, especialista en trabajo del hogar; Jana Vasil'eva, Representante de Hogar Justo Hogar; y Marcelina Bautista, de CACEH Nacional.

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Dentro de las conclusiones del conversatorio destaca el compromiso de las autoridades desde la STPS y el IMSS por seguir fortaleciendo programas que defiendan los derechos de las personas trabajadoras del hogar y facilitando el acceso a la información mediante campañas de sensibilización, materiales y haciendo los procesos más accesibles para incentivar a las personas empleadoras a garantizar condiciones dignas para el trabajo del hogar.

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