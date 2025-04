Tamborazos, no balazos; banda sinaloense de la Defensa da enfoque positivo a corridos

Prohibir los corridos no frenará la violencia, pero cambiar su narrativa por historias que influyan de manera positiva en los oyentes será la mejor arma de combate de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra la glorificación del narcotráfico, asegura Eduardo Barrón, vocalista de la Banda FX de música sinaloense, integrada por elementos del Ejército.

Sus corridos narran el éxito de gestas heroicas revolucionarias, describen la riqueza cultural de México y le cantan a los malos y buenos momentos del amor, explica el también capitán segundo de Infantería.

Fuera de sus actividades en el Ejército, cambió el fusil por el micrófono para reescribir la historia moderna de este género musical con temas que enaltecen al servicio militar y promueven la paz.

“Prohibir el corrido no es la solución. La cuestión es cambiar el enfoque. Hay que dar a los jóvenes la oportunidad de influir de manera positiva en la sociedad a través de otro tipo de composiciones. La música es una herramienta muy buena para cambiar la mentalidad de la gente”, comenta el cantante a EL UNIVERSAL.

Vestido de camuflaje, con sus botas reglamentarias y los emblemas de su grado, Eddy, como se le conoce en la escena musical, versa entre guitarrazos, trompetas y el acordeón, Volvería a ser militar, canción que escribió inspirado en el día en que se unió al Ejército, misma que ya alcanzó 92 mil 235 reproducciones en la plataforma Spotify.

“Aún me acuerdo de aquel día que me metí a la milicia, me alejé de mi ranchito y también de mi familia”, entona el vocalista bajo el sol, acompañado de los 16 integrantes del grupo, al tiempo en que saludan a la Bandera.

“Somos como cualquier banda sinaloense. Tocamos cualquier cover, no nada más rolas militares”, bromea el capitán Barrón, que desde niño idolatra por sus composiciones a Joan Sebastian, Vicente Fernández y Juan Gabriel.

La Banda FX se formó en 2022, pero fue hasta 2024 cuando se relanzó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ya cuenta con agrupaciones musicales de diferentes géneros, pero nunca había incluido en sus filas a una de banda sinaloense.

Al mismo tiempo, Eddy Barrón empezó a componer canciones sobre historias personales dentro del Ejército, que más tarde tomaron vuelo en TikTok, plataforma en la que el capitán cuenta con miles de reproducciones, likes y comentarios de jóvenes que afirman querer “ser como él”.

El auge de ambas partes musicales coincidió y decidieron hacer equipo para elevar la moral de sus compañeros dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas, difundir el orgullo de ganar batallas, la historia de sus propios personajes emblemáticos, honrar la memoria de los que han perdido la vida en acción y, actualmente, influir en la narrativa de los corridos para sembrar una semilla diferente en la conversación de la juventud.

“Lamentablemente se le ha puesto una etiqueta negativa al corrido, pero esta música no es precisamente algo negativo, podemos hablar de cosas positivas, de historias que nos den un buen mensaje y es lo que estamos haciendo con estas composiciones. Tratamos de influir en nuestras tropas, que se sientan orgullosas de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que representa un soldado.

“El corrido en realidad surge así, en la Revolución, hablando de héroes, hablando de hazañas, de batallas que nos dieron el México que tenemos el día de hoy. Podemos volver a hablar de mensajes buenos, heroicos y de paz”, considera el vocalista.

Los integrantes de la banda provienen de las 12 regiones militares que hay en todo el país. Algunos son músicos de profesión, otros comandantes, capitanes y cumplen labores dentro de las Fuerzas Armadas sin relación con la música.

“Inicialmente, estas canciones eran para fomentar el amor por la camiseta, pero nos dimos cuenta de que influimos en la juventud de manera positiva.

“Muchos de los comentarios en redes sociales dicen: ‘Mi ilusión es ser soldado’, ‘quiero ser piloto’, ‘quiero ser médico militar’. Entonces, estamos cubriendo ese frente, no sólo de motivar a las tropas, sino a los jóvenes a que se unan a las filas de las Fuerzas Armadas, y es algo muy satisfactorio poder sembrar ese mensaje positivo en la juventud”, celebra Barrón.

La Sedena carece de una estrategia como tal para enfrentar a los narcocorridos. Sin embargo, las composiciones de Eddy y la música de la Banda FX motivan a otros elementos que se encuentran trabajando en bases de operaciones en la sierra, o en el Plan DN-III-E, así como al público fuera de la institución.

“Muchos en la sociedad deberíamos sumarnos para cambiar el enfoque de lo que pasa hoy. La música es una excelente herramienta. El regional mexicano nos identifica, el norteño, la banda, el serrano, los corridos y vamos por buen camino para cambiar el giro musical”, reflexiona Barrón.

Eddy y su banda bailan y entonan Mi gusto es, canción típica de Sinaloa, uno de los estados más azotados por el crimen organizado en el país. Se agarran las gorras, zapatean, invitan a unirse al baile y se divierten al ritmo de la composición. “Es cuestión de cambiar el enfoque. Hay corridos buenos”, enfatiza.