Adrián Marcelo lanza dura reflexión sobre los corridos tras ser cancelados por Luis R Conriquez; esto dijo

El pasado 11 de abril, el cantante Luis R. Conriquez causó sorpresa en redes sociales, luego de anunciar que dejará de cantar corridos, pues “entramos a una nueva etapa”.

Por medio de Instagram, el compositor sonorense expresó que “se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar”.

“Entramos a una nueva etapa mi gente sin corridos y todo eso. Se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y pa delante”, escribió el cantante.

Adrián Marcelo lanza dura reflexión sobre los corridos

Ante ello, el youtuber Adrián Marcelo compartió una dura reflexión sobre la cancelación de los corridos.

“Hay una parte de la ‘cancelación’ de los corridos que no me gusta y tiene que ver con la censura, pero lo que más me puede es que utilicen la narcocultura para eximir su responsabilidad como padres. A un hijo BIEN educado, lo puedes exponer a cualquier tipo de letra, videojuego, programa y es tu deber cómo padre que entienda la diferencia con la vida real o que no le guste ni escuchar algo así, expresó el regiomontano.

Finalmente, consideró que “a México no lo tienen empinado unos cabrones cantando corridos, lo tienen empinado los padres mediocres y ausentes”.

