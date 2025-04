Salinas Pliego se burla de invasión de terreno a integrante de "Los Supercivicos" en Chicoloapan; esto dijo

Arturo Hernández, integrante del grupo "Los Supercivicos", denunció la invasión de su terreno en Chicoloapan, Estado de México.

Por medio de la plataforma X, el también llamado “Comandante", acusó que invadieron su terreno al igual que a doña Carlota en Chalco.

“Me robaron este terreno que me dio mi mamá y ya están construyendo en él. El invasor se llama Pedro Villegas Martínez. Como pueden ver ya empezaron a construir”, detalló el activista, donde compartió cómo se encuentra el terreno tras ser invadido.

Aunado a ello, reveló que ya hay una demanda interpuesta para recuperar el terreno. “Si es muy raro que al final esto esté pasando muchísimo en el Estado de México, lo acabamos de ver con esta doña Carlota. Lo único que pedimos es justicia, confiamos en el Poder Judicial del Estado de México a que trabaje bien”.

Salinas Pliego se burla de invasión de terreno a "Los Supercivicos"

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego se burló de la invasión del terreno, pues “ya les cayó el karma”.

“Los súperpend… se quedaron sin terreno, tanto que pasaban jodiendo conmigo y ya les cayó el Karma”, expresó el dueño de Elektra.

Foto: X

Cabe mencionar que, en noviembre de 2020, "Los Supercivicos" se enfrentaron contra el magnate en redes sociales tras publicarse una nota de El País donde señaló que el colegio Humanitree, propiedad del empresario, era el único plantel de la Ciudad de México que obligaba a sus alumnos a asistir a las instalaciones a pesar del cierre obligatorio de actividades educativas presenciales tras la pandemia por Covid-19.

Por lo anterior, el grupo de activistas reaccionó: "Seguimos con lo mismo @RicardoBSalinas? Lo etiquetamos con gusto! Es usted un patroncillo. Necio. Despota. Intolerante. Sangrón. Pulsánime. Explotador. Nepotista. Usurero. Ingrato. Falto de empatía. Chafa. Sin tacto y sin buen gusto. Nos guardamos etiquetas pa' su siguiente tuit!".

Por su parte, el dueño de TV Azteca no dudó en responder. “Jovencitos ya pónganse a trabajar y déjenme concentrarme en cumplir con regalarle dinero a la gente que me sigue, si les molesta mi éxito... no me sigan y listo!”.

Foto: X

