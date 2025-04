¿Quién es Martín Eastwood?; el reemplazo de Adrián Marcelo tras su “retiro inminente”

Adrián Marcelo, una de las figuras más polémicas de las redes sociales, se encuentra una vez más acaparando la atención, pues hace unos días por medio de ‘X’, dio a conocer su deseo de alejarse de la creación de contenido. “Mi retiro de la creación de contenido es inminente”, escribió sin dar mayor explicación, sorprendiendo a sus miles de seguidores.

Ante dicha controversia, en la edición número trece del Festival Tecate Pa'l Norte, el influencer acudió para grabar una edición especial de “Radar” junto a su colaborador Martín Eastwood; adentrándose a la experiencia que se vive entre el público y detrás del escenario, donde en un momento de reflexión, reafirmó su idea de alejarse de la vida mediática.

"Hace poco tuiteaba que mi retiro de las redes sociales es inminente y no bromeaba. Espero que con tipos como Martín, esto pueda funcionar un día sin mí. No es mi intención estar acá siempre, tengo otras metas en la vida. Quiero ser productor", mencionó el youtuber.

Leer también: Adrián Marcelo revela lo que hará tras su “retiro inminente”; “hay que aceptar cuando a uno ya no le da más”

Adrián Marcelo junto a Martín Eastwood en Tecate Pa'l Norte 2025. Foto: Redes Sociales

¿Quién es Martín Eastwood?

Durante ese episodio de YouTube, desde el festival de música, Adrián Marcelo dejó ver que Martín Eastwood podría ocupar su lugar en plataformas digitales, motivo por el cual se está encargando de ser su mentor y respaldarlo en el mundo de la creación de contenido.

Bajo este contexto, el ex participante de la Casa de Los Famosos México, compartió una entrevista que le realizó al joven de 31 años, en el canal de su proyecto "Sociedad Nokkoi", con la finalidad de que los internautas lo conozcan, pues es uno de los grandes talentos que impulsa y que también lanzará su canal personal.

Martín Eastwood, es un cosplayer, entusiasta del cine y el mundo del entretenimiento, que conoció a Adrián Marcelo en un evento de Friki Plaza de Monterrey.

En la entrevista el joven contó que fue el hijo de en medio de una pareja que se divorció y tras la separación de sus padres, Martín fue a vivir con su papá quien estaba formando una nueva familia y él se encargó durante la adolescencia de la crianza de sus medios hermanos.

Leer también: Integrante de "Los Supercivicos" denuncia invasión de su terreno en Chicoloapan; lo compara con caso doña Carlota

“Yo tengo una meta de vida, yo no me quiero quedar con lo malo que ya me pasó y de las cosas buenas, quiero tener momentos buenos y seguir cosechando eso sin quedarme con fracasos y rechazos”, mencionó.

Asimismo, Adrián Marcelo compartió que el joven tiene ciertas características que lo hacen pensar que tiene Síndrome de Asperger, condición que lo hace sobresalir por su inteligencia.

“Tu eres alguien que nació para transmitir emociones, para que otros se informen, para que otros sepan de otras cosas a través de lo que tu dices, tienes encanto, carisma, conocimiento…”, dijo el youtuber.

Actualmente Martín Eastwood tiene más de 100 mil seguidores en Instagram, cifra que desea multiplicar con ayuda de Adrián Marcelo.

También te interesará:

Tragedia del Festival Ceremonia Axe causa indignación en redes sociales; "¿dónde queda la empatía y la responsabilidad?", expresan

Festival Ceremonia; imagen muestra estructura metálica inestable antes de caer y matar a dos personas en Parque Bicentenario

Eclipse Lunar 2025 en México; aquí podrás ver la transmisión en tiempo real del fenómeno astronómico

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs