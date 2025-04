Luis R Conriquez; ¿en qué estados de México están prohibidos los corridos?

Luis R. Conriquez, uno de los representantes más populares de los llamados corridos "belicones", vivió una noche tensa durante su presentación en la Feria del Caballo 2025 en Texcoco, Estado de México.

A pesar de que se esperaba que interpretara sus temas más conocidos como Presidente o Si no quieres no, el cantante anunció al inicio de su show que no incluiría narcocorridos en su repertorio, en línea con nuevas disposiciones locales que buscan evitar la apología del crimen organizado en eventos masivos.

La reacción del público fue inmediata y violenta. Entre abucheos y lanzamiento de objetos, la molestia escaló hasta llegar a la destrucción de instrumentos sobre el escenario. “Es lo que hay, no hay corridos”, dijo el artista mientras intentaba calmar los ánimos, visiblemente incómodo.

La situación no solo se volvió viral en redes sociales, sino que también puso sobre la mesa una discusión de fondo: ¿dónde está el límite entre la seguridad y la libertad de expresión artística?

¿Por qué se están prohibiendo los narcocorridos en algunos estados?

Aunque no existe una ley federal que impida la interpretación de narcocorridos, varios estados y municipios han optado por regularlos o prohibirlos en eventos públicos.

Esto se debe al creciente debate sobre el impacto de estas canciones que, si bien forman parte del folclore moderno, también suelen glorificar la figura del narcotraficante, la violencia, el tráfico de armas y el poder ilícito.

El caso de Luis R. Conriquez no es aislado. En 2023, Natanael Cano fue multado con más de un millón de pesos en Chihuahua por interpretar temas vinculados al narco. Asimismo, el gobernador de Jalisco ordenó prohibir este tipo de música en conciertos tras un evento donde se proyectaron imágenes de líderes del crimen organizado.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ha promovido una campaña para fomentar la música regional sin mensajes que hagan apología de la violencia, aunque ha aclarado que los corridos tumbados no están incluidos en estas restricciones.

¿Qué estados han prohibido los narcocorridos en México?

Hasta abril de 2025, los estados que han implementado algún tipo de restricción a los narcocorridos en espectáculos públicos son:

Baja California: Tijuana reformó su reglamento en 2023 para sancionar estos temas con multas que alcanzan 1.2 millones de pesos.

Estado de México: Municipios como Texcoco, Metepec y Tejupilco aplican multas y hasta penas de cárcel por promover la apología del delito .

Guanajuato: Aunque no hay una ley clara, se han restringido conciertos que incluyan narcocorridos.

Jalisco: Prohibición estatal tras incidentes con imágenes alusivas al narco durante conciertos.

Nayarit: Decreto estatal que prohíbe no solo narcocorridos, sino también corridos tumbados que fomenten actividades ilícitas.

Chihuahua: Uno de los primeros estados en aplicar sanciones ejemplares a artistas que promuevan este contenido.

Quintana Roo: Algunas zonas han vetado la interpretación de narcocorridos en eventos masivos.

Aunque en entidades como Sinaloa y Sonora, no hay leyes que prohíban su interpretación, sí se han suspendido conciertos por cuestiones de seguridad.

La Suprema Corte de Justicia ha señalado que cualquier medida de este tipo podría considerarse inconstitucional si vulnera la libertad de expresión. Por eso, las sanciones se centran en contextos específicos como palenques, ferias o recintos oficiales, donde las autoridades pueden argumentar riesgos de orden público.

Luis R. Conriquez confirmó a través de redes sociales que su decisión no fue voluntaria. En sus historias de Instagram escribió: “Entramos a una nueva etapa, mi gente: nos sumamos a la causa de cero corridos y para delante”. Aunque reconoce que “se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar”, dejó claro que su compromiso con la normativa actual será firme.

Este episodio deja claro que la música regional mexicana está atravesando un momento clave de transformación. Mientras algunos defienden los narcocorridos como expresión de la realidad social, otros consideran urgente un cambio de narrativa que no glorifique la violencia.

