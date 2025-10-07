Más Información

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

Ante el caso de relacionado con la Secretaría de Marina (Semar), la presidenta dijo que “lo importante es que se actuó y no hay impunidad”.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que los elementos de la Semar seguirán al frente de las aduanas.

La titular del Ejecutivo federal negó que la procuradora fiscal, Grisel Galeano, haya declarado que el monto por el contrabando de combustible ascendiera a : “Ella no lo declaró, fue un diputado quien hizo esta pregunta, pero ella no lo declaró”.

“Hay que estimarlo”, dijo sobre a cuánto ascendería el monto por el contrabando.

“Yo creo que lo importante aquí es que no hay impunidad. ¿Qué pudo ocasionar que algún elemento, en este caso de Marina, haya estado involucrado? Pues lo tiene que contestar quién hoy está detenido. Lo importante es que se actuó y no hay impunidad, eso es un hecho”, declaró.

Mencionó que el incremento en la , con respecto al año anterior, es de 200 mil millones de pesos adicionales al 2024.

“Al aumentar la recaudación de aduanas, pues tiene que ver con mayores controles y distintas acciones que se han tomado, en las cuales ha ayudado mucho los elementos de Marina y de Defensa que están en cada una de las aduanas.

“Y si se llega a encontrar una irregularidad contra un civil o contra alguien que sea miembro de las , se actúa, se denuncia y se hace la investigación”, señaló la Presidenta.

mahc/apr

